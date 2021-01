Külföld :: 2021. január 27. 19:58 ::

A tunéziai elnök Izraelt bírálta - a zsidók nem tartják kielégítőnek a magyarázkodását

Kájsz Szá’id (62) tunéziai elnök egy tuniszi lakossági fórumon elítélte a palesztinokat megszálló, és a környező országokat bombázgató Izraelt, s állítólag a zsidókat nevezte meg az észak-afrikai országban zajló tüntetetések és fosztogatások szítóiként. A zsidók értesítették az Európai Rabbik Konferenciáját, amelynek elnöke, Pinhász Goldschmidt moszkvai főrabbi azonnal fenyegető hangú üzenetben szólította föl jó útra térésre a tunéziai elnököt. Kájsz Szá’id erre felhívta telefonon a Dzserba szigeti főrabbit, s igyekezett megmagyarázni neki, hogy Izrael és a cionizmus bírálata nem azonos a zsidó vallás és a zsidók elleni hangulatkeltéssel. Nem sok sikerrel – írja a kolhazman.co.il hírportál.



Kájsz Száid tunéziai elnök (fotó: Reuters)

A hír ismertetése előtt és annak jobb megértése végett nagyon röviden bemutatjuk a zsidókkal kapcsolatos állítólagos megjegyzése miatt vihart kavart tunéziai államelnököt. Már csak azért is, mert a magyarországi sajtóból nem nagyon hallunk róla.

Kájsz Szá’id (arab betűkkel: قيس سعيد) tunéziai államelnök 1958-ban születetett szerény anyagi körülmények között élő, ám intellektuális szülők gyermekeként. 1999-től a Tuniszi Egyetem jogtudományi karának előadója. 1994 és 1999 között dékán a Szúszai Egyetem jogtudományi karán, s ezzel egy időben az Arab Államok Ligája által működtetett emberjogi intézet jogi szakértője. (A még a föníciaiak alapította tunéziai Szúsza nem tévesztendő össze az iráni Szúzával – H. J.) Kájsz Szá’idot 2019 októberében több jelölt közül Tunézia hatodik államelnökének választották. Szá’id nem tagja semmilyen politikai pártnak, de ennek ellenére az elnökválasztáson élvezte az En-Nádhá (النهضة – Újjászületés) nevű, valóban mérsékelt iszlamista mozgalom támogatását. Kájsz Szá’id nős, felesége Isráf Sebil bírónő, akit még akkor ismert meg, amikor a Szúszai Egyetemen hallgatója volt. Három gyermekük van.



Kájsz Száid elnök fogadja Hájjim Bittán főrabbi gratulációját a Karthágó Elnöki Palotában (fotó: facebook.com/presidence.tn)

A konzervatívnak nevezhető Kájsz Szá’id nem örvend nagy népszerűségnek a genderőrületet, a rossz értelemben vett feminizmust és a szexuális devianciát népszerűsítő nyugati politikai körökben és a libsi médiában. Az Es-Sári’á el-Magáribi című újságnak adott nyilatkozatában nem sokkal elnökké választása előtt, 2019 nyarán Kájsz Szá’id a többi között azt mondta, hogy a deviáns szexuális irányultságot külföldi országok bátorítják és anyagilag is támogatják: „Nekem azt mondták, hogy bizonyos házak megnyitását idegen tényezők kezdeményezték. A homoszexualitás az emberiség története folyamán mindig is létezett, csakhogy a homoszexualitást bizonyos emberek terjeszteni is kívánják”.



Kájsz Száid a választási győzelméről érkező exit poll eredmények közlésekor megcsókolja a tunéziai zászlót. Mellette a neje, Isráf Sebil (fotó: Reuters)

A tunéziai elnök azonban leginkább a zsidókról és Izraelről alkotott megnyilatkozásai miatt népszerűtlen a zsidók befolyásolta nyugati sajtóban és politikai életben. A 2019-es elnökválasztási hadjárat folyamán kijelentette: államelnökként megakadályozza, hogy izraeli útlevéllel rendelkező zsidók beutazzanak Tunéziába. „Nekünk semmi bajunk a zsidókkal, de a kétoldalú kapcsolatok normalizálása Izraellel (amiképpen ezt legutóbb az Egyesült Arab Emírségek, Szudán és Báhrájn tette – H. J.) a palesztin ügy elárulását jelentené” – jelentette ki Kájsz Szá’id. Más alkalommal még jobban kifejtette a témában elfoglalt álláspontját: Izrael valójában háborúban áll a muszlim világgal, s éppen ezért árulás vádjával bíróság elé kell állítani minden olyan muszlim vezetőt, aki normalizálja külkapcsolatait a cionistákkal.



Tömegtüntetés Tuniszban (fotó: cdnuplods.aa.tr)

De valójában mivel és miért aratott vihart a tunéziai elnök legutóbb, amikor állítólag a zsidókról nem egészen politikailag korrekt módon nyilatkozott? Az elnök 2021. január 19-én a lakóhelyén, Tunisz El-Intiláká negyedében tartott lakossági fórumon az őt köszöntő tömeg előtt a zsidókat tette felelőssé a Tunéziában uralkodó gazdasági válságért és a társadalmi nyugtalanságért. Az Európai Rabbik Konferenciája azonnal elítélte Káj Szá’id megnyilatkozását, s egyben aggodalmát fejezte ki a tunéziai zsidók biztonságáért. Pinhász Goldschmidt, moszkvai főrabbi és az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke, az ismert fenyegetőember üzent a tunéziai elnöknek, s figyelmeztette, hogy uszítása súlyos következményekkel járhat az észak-afrikai országban élő zsidók létbiztonságára.



Kájsz Száid 2020-ban első tunéziai elnökként ellátogatott a Dzserba szigeti zsinagógába (fotó: sahafaa.net)

A fenyegetőember üzenete után a tunéziai elnök még napokig hallgatott, ám végül beszélt Hájjim Bittánnal, a Dzserba szigeti zsidók főrabbijával, s igyekezett megmagyarázni neki, hogy félreértették, illetve szándékosan félremagyarázták a szavait. A főrabbival megejtett telefonbeszélgetéssel egy időben az Elnöki Hivatal kiadott egy közleményt, amelyben ez áll:

A terjengő álhírek nyomán a Köztársasági Elnöki Hivatal fontosnak tartja a következő pontosítást: a Köztársasági Elnök semmilyen vallást nem támadott, s épeszű ember nem is hozhatja összefüggésbe a vallásokat az országban zajló elégedetlenségi tüntetésekkel. Ezen kívül a Köztársasági Elnöknek ebben az ügyben elfoglalt álláspontja világos: a Köztársasági Elnök különbséget tesz a zsidóság és a cionizmus között. A Köztársasági Elnök a Hájjim Bittán főrabbival folytatott telefonbeszélgetés során hangsúlyozta: amint minden más állampolgár, a tunéziai zsidók is számíthatnak a tunéziai állam gondoskodására és védelmére.

Csakhogy az izraeli sajtó ezzel nem elégedett meg, mert továbbra is úgy véli, hogy Kájsz Szá’id, ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, ismét Izraelt ostorozta. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az elnöki végnapjait élt Donald Trump mindent elkövetett azért, hogy Marokkóhoz hasonlóan Tunéziát is Izrael barátjává édesgesse, ám próbálkozásával fiaskót vallott.

H. J.