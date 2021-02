Külföld, Videók :: 2021. február 2. 19:10 ::

2,5 év büntetőtábor vár Navalnijra - a tárgyaláson alsónadrágmérgezőnek nevezte Putyint

Elítélte mai tárgyalásán a moszkvai bíróság Alekszej Navalnij ellenzéki politikust. Az augusztusban állítólag megmérgezett, majd januárban Oroszországban előállított aktivista két és fél év letöltendő szabadságvesztést kapott. A tárgyaláson Navalnij számtalan megjegyzést tett Vlagyimir Putyin orosz elnökre, aki szerinte "mérgező Vlagyimirként" vonul majd be a történelembe.



Fotó: Moscow City Court / Reuters

Legalább két és fél év szabadságvesztés vár Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra a moszkvai bíróság mai döntése szerint. A tárgyalás azt volt hivatott eldönteni, hogy letöltendővé változtassa-e a bíróság az ellenzéki politikus ellen az úgynevezett Yves Rocher-ügyben meghozott felfüggesztett ítéletet. Az ítéletet kihirdető bíró abban találta bűnösnek, hogy többszörösen megsértette a próbaidő feltételét, több alkalommal nem jelentkezett a büntetés-végrehajtási szolgálatnál 2020-ban, még akkor sem, amikor feltehetően az orosz titkosszolgálat mérgezéses merénylete után Németországban kezelték.

Navalnijt három és fél évre ítélték el, egy évet azonban elengedett a bíróság, beszámította a 2008-ra visszanyúló bírósági ügyben már letöltött házi őrizetét.

Az ellenzéki higgadtan hallgatta végig a mintegy 20 perces ítélethirdetést, nem látszott meglepetés az arcán.

Navalnijt büntetőtáborban, nem fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Ez már csak is érdekes, mert a büntetőtáborokat a legtöbb esetben mindentől távol eső, elszigetelt területeken létesítették, így Navalnij lényegében eltűnhet a világ szeme elől.

Navalnijt és öccsét, Oleget 2014-ben, a szóban forgó ügyben csalás és pénzmosás címén ítélték el még 2014-ben. Alekszejre öt év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a bíróság, a vád szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának, további 4,5 milliót egy másik cégnek. Az ellenzéki politikus azonban tavaly augusztusban, miután állítólag életveszélyesen megmérgezték, Németország fővárosában, Berlinben kapott gyógykezelést – az általános vélekedés szerint az orosz titkosszolgálat akarta meggyilkolni novicsok idegméreggel, amit a Kreml következetesen tagad. Innen tért haza Moszkvába január közepén, ahol szintén kalandos földet érése után azonnal előállítottak a helyi hatóságok. Akkor az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat közölte: hiába a letöltendő börtönbüntetés, a politikus a bíróság ítéletéig, de legalább harminc napig őrizetben marad.

A keddi tárgyalást egyébként nem hétköznapi beszólások tarkították. Navalnij érvelésében vérbeli ellenzékiként szólalt fel, nem kímélve politikai ellenfelét, Vlagyimir Putyint. Szerinte az orosz elnök legfőbb bánata az, hogy igyekezete ellenére nem nagy geopolitikusként, hanem mérgezőként, "Alsónadrágmérgező Vlagyimirként fog bevonulni a történelembe".

Ezen a ponton egyébként a bíró fel is szólította Navalnijt, hogy ne térjen el a tárgyalás tárgyától.

A tárgyalás során Navalnij azzal érvelt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az ügyében nem állapított meg bűncselekményt, és törvényellenesnek nevezte az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálatnak (FSZIN) a felfüggesztett börtönbüntetésének letöltendőre változtatását szorgalmazó keresetét.

"Ellenem olyan ügyben folyik bírósági eljárás, amelyben ténylegesen ártatlannak mondtak ki. Emlékeztetek arra, hogy az Yves Rocher-ügy minden oroszországi fázisán átjutva az EJEB-hez fordultam, a strassburgi bíróság pedig a tetteimben nem látott bűncselekményt. Oroszország közvetve elismerte ezt az ítéletet azzal, hogy kártérítést fizetett ki a számomra" – fogalmazott.

"És ez megőrjíti a bunkerében ezt a lopós kis embert" – hangoztatta Navalnij.

A keddi tárgyalás nem szűkölködött az abszurd fordulatokban sem. Az FSZIN képviselője például arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzéki politikus többszörösen megsértette a felfüggesztett 3,5 éves börtönbüntetésének próbaidejének feltételét, nem jelentkezett be a nyilvántartáson. Megismételte azt is, hogy tavaly augusztus és december között sem jelent meg az előírt ellenőrzéseken, így a FSZIN-nek sokáig tudomása sem volt arról, hol tartózkodik, ezért is adtak ki ellene körözést.

"Kómában voltam, az intenzíven" – vágta rá az ellenzéki.. Hozzátette, hogy az ügyészség egyébként ismerte ügyvédjének a telefonszámát, ezért ha akarták, elérték volna.

Navalnij még feleségének is üzent a meghallgatás során. Lakcímére vonatkozó bírói kérdésre elmondta, jelenleg a Matrózok Hallgatása nevű fogvatartási központban él, ezen ponton szólt a politikai aktivista Julia Navalnijnak. "Még a cellámban is közvetítették, hogy megsértetted a közrendet. Rossz kislány! Büszke vagyok rád" – mondta az üvegkalitkáján keresztül.

A bírósági meghallgatás során egyébként folytatódtak a tüntetések Moszkvában. Ennek megfelelően az egész városban megnövelt erőkkel vonult az utcára a rendőrség, a hatóságok több esetben felléptek a Navalnij-szimpatizánsokkal szemben. Egy orosz civil szervezet, az OVD-Info szerint egy nap alatt mintegy 354 tüntetőt állítottak elő.

(Index nyomán)