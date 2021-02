Külföld, Koronavírus :: 2021. február 4. 09:48 ::

Kitiltották minden kórházból, miután felvételt készített az angliai "üres osztályokról"

Egyetlen angliai kórházba sem léphet be az a brit nő, aki a szabályokat megszegve egészségügyi intézményekbe lopózott be, ahol felvételeket készített az „üres osztályokról” – írja az RT nyomán az Erdély.ma.

A 30 éves Hannah Dean már többször felhívta magára a figyelmet azzal, hogy megkérdőjelezte a járvánnyal kapcsolatos híreket, amelyek a kórházak leterheltségéről szólnak, illetve azt ecsetelik, hogy az adott intézményben mennyire le van terhelve a személyzet.

Ezzel szemben a kórházakban nem dolgozik senki, a kórtermek üresek – mutatta be több alkalommal is Hannah Dean. A renitens kórházlátogatót már figyelmeztette a rendőrség, “a Covid-19 szabályainak megsértése miatt”, ám ez sem riasztotta el Hannah Deant, aki a hétvégén újabb üresen álló egészségügyi intézményt mutatott be.

Ezután minden kórházból kitiltották, illetve országosan is felhívták a hatóságok figyelmét a személyére.