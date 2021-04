Külföld :: 2021. április 19. 16:45 ::

Tajvan manőverező robotrepülőgépek beszerzését tervezi az Egyesült Államoktól

Nagy hatótávolságú manőverezhető robotrepülőgépek beszerzését tervezi Tajvan az Egyesült Államoktól - jelentette be hétfőn a sziget védelmi minisztériumának egyik magas rangú munkatársa a parlamentben.

Li Si-csiang, a tárca stratégiai tervezési osztályának vezetője azt mondta, Tajpej a Lockheed-Martin haditechnikai vállalattól AGM-158 típusú manőverező robotrepülőgépeket venne, az egyeztetésekkel kapcsolatban pedig leszögezte: a kommunikációs csatornák zökkenőmentesen működnek.

A Lockheed-Martin tájékoztatása szerint az AGM-158 JASSM típusú manőverező robotrepülőgép jól védett, mozgó célpontokat is képes eltalálni, akár 1000 kilométer távolságban is, továbbá felszerelhető a tajvani hadsereg flottájában is megtalálható F-16-os repülőgépekhez is.

Kína saját területének tekinti a 23 millió lakosú Tajvant, és diplomáciai eszközökkel igyekszik korlátozni mozgásterét a nemzetközi színtéren, gazdasági nyomást alkalmaz vele szemben, és rendszeres hadgyakorlatokat tart a sziget közvetlen közelében. Az elmúlt időszakban Peking fokozta a katonai műveleteket a térségben: a tajvani védelmi minisztérium múlt heti bejelentése szerint a kínai légierő eddig nem tapasztalt mértékben, egyszerre 25 katonai repülőgéppel sértette meg Tajvan légtérellenőrzési övezetét.

Caj Jing-ven tajvani elnök a hadsereg fejlesztésével kapcsolatban korábban az "aszimmetrikus elrettentés" taktikáját emelte ki. Ennek lényege, hogy mozgó, ezért nehezen elhárítható eszközök segítségével a szigettől jóval távolabbi célpontokat is eltaláljanak. Ennek érdekében Tajvan saját rakétafejlesztésekbe kezdett, de továbbra is támaszkodik az importra, elsősorban a sziget legnagyobb fegyverszállítójának számító Egyesült Államokra. Washington a többi között a sziget támogatásával igyekszik ellensúlyozni Kína katonai erejét a térségben.

(MTI)