Indul a kaliforniai kormányzóválasztáson a magát "nővé operáltató" olimpikon - republikánus színekben

"Caitlyn" Jenner bejelentette, hogy benyújtotta a szükséges dokumentumokat ahhoz, hogy elindulhasson a kaliforniai kormányzóválasztáson.





Most - és korábban (fotó: Patrick McMullan/Getty Images)

Az egykori olimpikon és a valóságshow-szereplő pénteken erősítette meg a hírt Twitteren.

Az állam jelenlegi kormányzója, Gavin Newsom ellen nemrég petíciót nyújtottak be, hogy elmozdítsák hivatalából. Newsomot a járványkezeléséért kritizálták. Miután összegyűlt a megfelelő mennyiségű aláírás, nemsokára szavazást fognak tartani arról, hogy Newsom maradjon-e, vagy másik kormányzót szeretnének.

Jenner nyilatkozatában "bizonyított győztesnek" nevezte magát, hozzátéve, hogy ő az "egyetlen kívülálló, aki véget vethet Gavin Newsom katasztrofális kormányzásának". "A kaliforniai emberek jobbat akarnak és jobbat is érdemelnek a kormányzótól. A karrierpolitikusok túl sokáig ígérgettek és teljesítettek alul. Olyan vezetőre van szükségünk, akinek vannak elhatározásai, jövőképe, és átlátja a helyzetet." – írta Jenner közleményében. A Fox News azt is megírta : a transzkreatúra republikánus színekben indul.

A BBC az Axiosra hivatkozva írt arról, hogy Jenner egy olyan kampány csapatot állított össze, amelyben Donald Trump volt elnök néhány korábbi tanácsadója is benne van.

Amikor legutoljára hívtak vissza az államban kormányzót, akkor a helyére nem más került, mint Arnold Schwarzenegger, így nem biztos, hogy Jenner esélytelen. Amennyiben nyer, ő lesz az első "transznemű" amerikai, aki ilyen jelentős szerepet tölt be. A most 71 éves Jenner 2015-ben hozta nyilvánosságra, hogy "transznemű", korábban Bruce Jennerként élte az életét. Jenner eredetileg olimpikon tízpróbásként volt ismert, később a Kardashian család tagja lett, és a Keeping up with the Kardashians sorozatban szerepelt.