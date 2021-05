Külföld :: 2021. május 2. 07:29 ::

Folytatódtak az adóreform elleni tiltakozások Kolumbiában

Kolumbiában több ezren vonultak utcára szombaton, a munka ünnepén immár negyedik napja, hogy a kormány adóreformja ellen tiltakozzanak.

A megmozdulásokon eddig legkevesebb hat ember meghalt. Először szerdán szólították az utcára az embereket a szakszervezetek az ellen tiltakozva, hogy a kormány az adórendszer átalakításával közszolgáltatásokra és bizonyos élelmiszerekre is forgalmi adót vetne ki.

Caliban voltak a legerőszakosabbak a megmozdulások. Rendbontók fosztogattak és buszokat is felgyújtottak. Carlos Camargo, Kolumbia emberi jogi ombudsmanja arról számolt be, hogy Caliban legalább hárman meghaltak, további három halálesetet pedig vizsgálnak. Bogotában és Neivában is volt egy-egy halálos áldozat. A tiltakozásokon emellett 176 civil és 216 rendőr megsérült.

Ivan Duque kolumbiai elnök szombat este bejelentette, hogy a katonaság fog segítséget nyújtani azoknak a városoknak, ahol a legrosszabb a helyzet.

Szombaton annak ellenére vonultak utcára a tiltakozók, hogy pénteken az elnök bejelentette, hogy az élelmiszerek és a rezsiköltségek megadóztatásától eláll a kormány, és a jövedelemadót sem emelik. De a kabinet kitart amellett, hogy adóreformra van szükség, hogy az ország stabilizálni tudja pénzügyeit, megtartsa jelenlegi adósbesorolását, és fenntartsa a szociális juttatások szintjét.

(MTI)