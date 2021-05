Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2021. május 4. 14:28 ::

Rendőrgyilkosnak jár a jutalom - Ezzé lett német hazátok! (IV. rész)

Szinte naponta hallani képtelen, a normális ember számára megemészthetetlen történeteket bizonyos migránsokról, akik, bár kirívóan antiszociális viselkedést tanúsítanak, a mindenhol jelenlévő liberális lobbinak köszönhetően azonban mégis "új hazájukban" maradhatnak. Az alábbiakban a libanoni Jaszin Ali-Khan történetét ismerjük meg, aki igazi nehézsúlyú bűnözőként ma is vígan dagonyázik a nyugati posványban.



2003: Ali-Khan rendőrkézen (forrás: pi-news.net)

Jaszin "menedékkérelmét" már a hetvenes évek végén (!) elutasították, ám ennek ellenére "tartózkodási engedéllyel" továbbra is Németországban maradhatott (ennyit arról, hogy az ún. "menekültváltság" a 2010-es években erősödött fel). Ahogy sok más jövevényen, Jaszinon is látszott, mennyire be akar illeszkedni a német társadalomba. Ennek szellemében vállalt tagságot egy libanoni klánban és követett el súlyos bűncselekményeket 30 (!) alkalommal.

Az "új honfoglaló" persze továbbra is "időzített bomba" volt (nem szó szerint), így továbbra is a bűnözés berkein belül folytatta életét. Nem meglepő tehát, hogy az életvitel végül gyilkolásba torkollott, és nem is akárkit tett el láb alól. 2002. április 23-án öt német kommandós próbálta elfogni berlini otthonában, mert egy "Jungle Club" nevű rudowi (Berlin egyik városrésze) diszkó előtt késharcba keveredett. Jaszin A. a "maga módján" védekezett, és azonnal tüzet nyitott az érkező kommandósokra. A 37 éves Roland Krüger kommandós tisztet fejen találta, aki pár nappal később a kórházban belehalt sérüléseibe, anélkül, hogy valaha magához tért volna. Feleségét és tíz hónapos kislányát hagyta hátra.

A rendőrgyilkosság után a libanoni férfit 2004-ben "életfogytiglanra" ítélték, ami esetünkben mindössze 15 évet jelent. Miután büntetését letöltötte, jogi csaták sorozata után ki is toloncolták (az országot végül 2019 szeptemberében hagyta el), ám egy év libanoni tartózkodás után elképesztő módon ismét visszaengedték Németországba. Miért és hogyan?

Jaszin már a gyilkosság előtt is kétgyermekes "családapa" volt, ám a börtönévek alatt a "találkozási szobában" további négy gyereket csinált a feleségének. S mivel a börtönben fogant gyerekek még kiskorúak (ilyen esetekben a hatóságok mérlegelhetik az illető helyzetét), a kitoloncolás után rekordidő alatt feloldották a rendőrgyilkos belépési tilalmát, a berlini hivatal pedig honosította az arabot.

A gyilkos azóta vígan él családjával Németországban, ám nem kizárólag az érdemtelen szabadság az, amit megízlelhetett. Havonta 1200 eurót kapnak "gyermekellátás" címszóval, további 2000 eurót "szociális ellátás" gyanánt, továbbá egy jó nagy ingyen lakást az egész családnak, ahol az áramért sem kell fizetni. Ezek minden túlzás nélkül jobb körülmények, mint ahogy a magyarok jelentős része tengeti a napjait. S, hogy Jaszin mit tett ezért? Beilleszkedés helyett meggyilkolt egy 37 éves kommandóst, akinek ráadásul családja is volt.

Ezzel szemben a meggyilkolt özvegye és közös gyermekük nem kaphat többet bruttó 2000 euró özvegyi nyugdíjnál, amelyből persze még le kell vonni a különböző adókat.

Ébredjünk már fel!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info