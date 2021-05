Külföld :: 2021. május 4. 21:34 ::

Szaúd-Arábia megbékélésre törekszik Iránnal és Szíriával - Izraelben nem örülnek neki

Damaszkuszban tegnap szaúd-arábiai küldöttség tárgyalt Bassár el-Ászád szíriai elnökkel és ’Áli el-Mámlúkkal, az elnök katonai ügyekben illetékes helyettesével a két arab ország kapcsolatainak normalizálásáról. A damaszkuszi megbeszélés azért is figyelemre méltó, mert Muhámmád bin Szálmán szaúd-arábiai trónörökös néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy hazája jó kapcsolatokra törekszik Szíria katonai támogatójával, a mostanáig ádáz ellenségnek számított sí’ita Iránnal – írja a raialyoum.com, az al-sharq.com és az arabic.rt.com.



Hálid Áli el-Humejdán tábornok, a szaúd-arábiai titkosszolgálatok főnöke

Az izraeli–szaúd-arábiai közeledés a színfalak mögött már régóta zajlik. A katari Es-Sárk (الشرق - Kelet) című napilap – izraeli forrásra hivatkozva – közölte, hogy a tegnap Damaszkuszba küldöttség élén ellátogató Hálid ’Áli el-Humejdán tábornok, szaúd-arábiai titkosszolgálati főnök már 2019 januárjában ellátogatott Izraelbe. Igaz, El-Humejdán korábban, 2017-ben is ellátogatott Izraelbe, de akkor egyúttal Mahmúd ’Abbászt, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnökét is fölkereste Rámalláhban. A katari lap híre szerint az akkor Izraelbe látogatott szaúd-arábiai titkosszolgálati főnök Tel-Avivban Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel is megbeszélést folytatott. Rijád az elmúlt egy esztendő folyamán támogatója volt az Izrael, illetve három arab ország, az Egyesült Arab Emírségek, Báhrájn és Szudán között létrejött, úgynevezett Ábrahám-egyezményeknek. Szaúd-Arábia az elmúlt hónapokban ezen kívül rendszeresen átengedi területe felett a Perzsa-öböl térségébe tartó izraeli repülőket.



A szaúd-arábiai titkosszolgálatok címere

Éppen ezért nyugati politikai hírmagyarázók már úgy gondolták, hogy Szaúd-Arábia lesz a következő szunnita arab ország, amely normalizálja kapcsolatait Izraellel. Csakhogy néhány nappal az után, hogy Szudán is beadta derekát, s aláírta a kapcsolatok fölvételéről szóló egyezményt Izraellel, Donald Trumpnak távoznia kellett a Fehér Házból. Így állt elő az a helyzet, hogy az Ábrahám-egyezményeket csak kicsit korábban aláíró Egyesült Arab Emírségekben (Ábu Dzábiban) és Báhrájnban (El-Manámában) már régóta működik izraeli nagykövetség, míg Szudán fővárosában, Kartúmban még mindig nincs.

Ne felejtsük el, hogy a Perzsa-öbölbeli, illetve menti, kőolajban gazdag Báhrájnt és Egyesült Arab Emírségeket elsősorban a szomszédos Irántól való rettegésük ösztönözte a kapcsolatok normalizálására Izraellel, míg a szegény, polgárháborúk és árvizek megnyomorította afrikai Szudánt szó szerint az éhség bírta rá arra, hogy a palesztin testvéreiket hátba szúrva kibéküljön Izraellel. Csakhogy valamiért Kartúm a békeegyezmény aláírása után négy hónappal sem küldött nagykövetet Jeruzsálembe, de még Tel-Avivba sem. Éppen ezért Izraelt komolyan aggasztja, hogy a következő „Ábrahám-egyezményesnek” remélt szunnita-vahhábita Szaúd-Arábia az elmúlt hetekben közeledni próbál legádázabb ellenségeihez, az úgynevezett „sí’ita tengely” országaihoz, így elsősorban Iránhoz.



Ábdalláh Hámdúk szudáni miniszterelnök telefonon közli Donald Trumppal, hogy Szudán normalizálja kapcsolatait Izraellel. Akik tapsolják: az evangéliumi „keresztény” Mike Pompeo külügyminiszter, az ortodox zsidó Jared Kushner főtanácsadó és az evangéliumi „keresztény” Mike Pence alelnök (fotó: Reuters)

A szunnita muszlim országok vezető hatalmának számító, arab népességű Szaúd-Arábia és a sí’ita muszlim világ vezető hatalmának számító, perzsa többségű Irán egyaránt a Közel-Kelet térségi hatalmának pozíciójára pályázik. Teherán támogatja a Közel-Kelet egyes országaiban működő sí’ita fegyveres mozgalmakat, mint például Jemenben a sí’ita-zajdita húszikat vagy libanoni Hizbulláh fegyveres és politikai szervezetet. Miután a jemeni húszik az elmúlt hónapokban egyre több sikeres támadást hajtanak végre szaúd-arábiai célpontok ellen, Rijád jobbnak látja azt, hogy kibékül a húszik támogatójával, Teheránnal.

Teherán 2016-ban megszakította a diplomáciai kapcsolatot Rijáddal, s ezért is bírt nagy jelentőséggel a 2021. április 9-én, Bagdadban megejtett titkos megbeszélésre a szaúd-arábiai és iráni politikusok között. A bagdadi megbeszélés tényét akkor még mindkét országban cáfolták. Csakhogy alig néhány nappal ezelőtt Szaúd-Arábia erős embere, Muhámmád bin Szálmán trónörökös egy televíziós interjú folyamán kijelentette: Szaúd-Arábia és Irán egymással szomszédos országok, s ezért hazája jó kapcsolatokra törekszik Teheránnal. Azt is mondta a trónörökös: Szaúd-Arábia nem szeretné azt, ha Irán még rosszabb gazdasági helyzetbe kerülne. Sőt, azt szeretné, ha Irán fejlődne azért, hogy mindkét ország közös érdeke legyen a térség és az egész világ fejlődése és felvirágoztatása.



Muhámmád bin Szálmán szaúd-arábiai trónörökös

A szaúd-arábiai trónörökös Irán iránti békülékeny megnyilatkozása után már nem is számít meglepetésnek a szaúd-arábiai titkosszolgálatok főnökének, Hálid ’Áli el-Humejdán tábornoknak és kíséretének tegnap Damaszkuszban tett látogatásáról szóló hír. Mint ismert, Szíria az úgynevezett „sí’ita tengely” jelentős országa. Az El-Humejdán tábornok vezette küldöttséget tegnap Damaszkuszban fogadta Bassár el-Ászád szíriai elnök, s megbeszélést folytatott ’Áli el-Mámlúk tábornokkal a szíriai elnök hadügyekben illetékes helyettesével. A hírt közlő Ráj el-Jom című szaúd-arábiai újság úgy tudja, hogy Szaúd-Arábia és Szíria politikusai és biztonsági emberei néhány nap múlva folytatják a két ország kapcsolatainak normalizálására irányuló megbeszéléseket.

