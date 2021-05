Saját kommunikációs platformot indított kedden Donald Trump korábbi amerikai elnök, hogy közvetlenül tudjon kommunikálni követőivel - írja az amerikai sajtó.

A platform a From the Desk of Donald J. Trump néven fut, és a www.donaldjtrump.com/desk internetes címen található meg. A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat tehet közzé rajta, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait. A platform azonban nem rendelkezik olyan funkcióval, amely lehetővé tenné a felhasználóknak, hogy hozzászóljanak Trump bejegyzéseihez.