Együtt rettegett az oroszoktól Duda és Iohannis Bukarestben

A NATO-nak erősítenie kell ellenálló képességét és elrettentő szerepét a keleti szárnyon - hangoztatta hétfőn Bukarestben Klaus Iohannis román és Andrzej Duda lengyel államfő.

A román elnök közös sajtóértekezletükön elmondta: a két ország tartós barátságát megalapozó lengyel-román védelmi egyezmény századik évfordulója évében látja vendégül hivatali partnerét, akivel egyebek mellett a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) keretében tervezett infrastrukturális beruházásoknak akarnak lendületet adni. Iohannis példaként a Rail2Sea elnevezésű, a gdanski és konstancai kikötőt összekötő vasútvonal és a Via Carpatia észak-déli közúti folyosó kiépítését említette.

A lengyel elnök hivatalos romániai látogatása alkalmával a két ország gazdasági együttműködése mellett a térség biztonságáról, a fehérorosz, illetve az ukrán válságról, az orosz katonai jelenlét erősödéséről is tárgyaltak, és egyeztettek a keleti szárny NATO-tagállamait tömörítő úgynevezett Bukaresti Kilencek (B9) hétfő délutáni - távértekezlet formájában tartandó - csúcsértekezletéről.

A balti államokat, a visegrádi országokat, valamint Bulgáriát és Romániát tömörítő B9-es formátumú regionális NATO-tanácskozásokat Duda és Iohannis kezdeményezte a Krím félsziget orosz annektálása után, hogy összefogásukkal nyomatékot adjanak az Oroszországgal kapcsolatos aggodalmuknak, és elérjék a NATO keleti szárnyának megerősítését.

Iohannis elmondta: a B9-eknek sikerült meggyőzniük szövetségeseiket, hogy közös érdek a NATO jelenlétének és reakcióképességének javítása ebben a térségben, és ezt a munkát folytatni kell. Ezért szervezték meg a B9-ek újabb egyeztetését a júniusi, brüsszeli NATO-csúcs előtt, ahol természetesen a Fekete-tenger térségének biztonsága, Ukrajna helyzete is napirendre kerül.

Duda rámutatott: az a tény, hogy az online regionális csúcson Joe Biden amerikai elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is részt vesz, a B9 kezdeményezés elismertségét és a NATO összetartását jelzi.

A lengyel elnök a bukaresti sajtóértekezleten jelezte: a fehéroroszországi helyzetről is egyeztetett Iohannisszal. Úgy értékelte: "nehéz idők járnak", ez az ott élő lengyel kisebbségre is vonatkozik, a lengyel kisebbség több vezetőjét letartóztatták, de bizonytalan maga Fehéroroszország és lakóinak jövője is.

"Azt szeretnénk, ha ez az ország a demokrácia felé haladna, ha valóban szuverén országgá válna. Nagyon oda kell figyelnünk, fel kell készülnünk minden veszélyre, és készen kell állnunk, hogy szükség esetén megvédjük Fehéroroszország függetlenségét" - idézték Duda szavait a román hírforrások.

A lengyel elnök szerint az orosz "agresszivitás" és a "birodalmi politika visszatérése" miatt szükség van a NATO jelenlétének megerősítésére a keleti szárnyon, és meg kell mutatni, hogy a NATO élő, alkalmazkodó szervezet. A NATO egy védelmi szövetség, amely arra való, hogy ne engedje a tagországok megtámadását, a B9-ek pedig nem egy különutas kezdeményezés, hanem a NATO része - szögezte le Duda Bukarestben.

Duda és Iohannis hétfőn társkezdeményezőkként vesznek részt a B9-ek online csúcsértekezletén, amelynek eredményeiről este újabb sajtónyilatkozatban számolnak be.

(MTI)