Külföld :: 2021. június 3. 08:21 ::

Új missziókat tervez a Vénusz tanulmányozására a NASA

Két új tudományos missziót jelentett be szerdán az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA a Vénusz tanulmányozására.

A 2028-ban és 2030-ban útnak induló küldetések célja a szomszédos bolygó földtani tanulmányozása és légkörének megfigyelése.

Az amerikai űrügynökség DAVINCI+ missziója fogja kutatni a Vénusz légkörét, feltárandó, hogy hogyan alakult ki a bolygó sűrű atmoszférája. A VERITAS névre keresztelt program pedig arra igyekszik majd fényt deríteni, miért alakult merőben más geológiai összetételű bolygó a Föld szomszédságában.

A DAVINCI+ várhatóan az első nagy felbontású képeket is elkészíti majd a Vénuszon, és azokról a tesserának nevezett, deformált képződményekről is készít majd felvételeket, amelyek arra engedik következtetni a kutatókat, hogy a Vénuszon is kialakulhatott tektonikus mozgás.

(MTI)