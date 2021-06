Külföld :: 2021. június 24. 18:22 ::

Honduras is Jeruzsálembe költöztette nagykövetségét

Honduras is Jeruzsálembe költöztette izraeli nagykövetségét negyedikként, az Egyesült Államok, Guatemala és Koszovó után - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál csütörtökön.

Az új nagykövetség megnyitására Izraelbe érkezett Juan Orlando Hernández hondurasi elnök, akinek Naftali Bennett miniszterelnök személyesen mondott köszönetet a nagykövetség áthelyezéséért.

"Elnök úr, ön Izrael igaz barátja" - mondta Bennett a jeruzsálemi Malcha ipari parkban átadott követségi irodáknál. "A zsidó népnek sokáig emlékezik, és Ön úgy fog szerepelni a történelemkönyvek lapjain mint aki bátor és igazságos tettet hajtott végre Izraelért" - tette hozzá, Hernándezhez intézve szavait.

"Reméljük, hogy folytathatjuk a szilárd kapcsolatok kiépítését országaink között" - írta a hondurasi elnök a Twitter-fiókjában az esemény után, s bejegyzésében "Izrael örök fővárosaként" hivatkozott Jeruzsálemre, ahol harminc évvel ezelőtt járt először egy, általa életre szóló élménynek nevezett vezetőképző tanfolyamon.

A közép-amerikai ország vezetője emlékeztetett arra, hogy 2014 óta tartó elnöksége idején Honduras általában tartózkodik a nemzetközi fórumokon az Izrael elleni határozatok megszavazásánál.

"Az ön vezetése alatt Honduras következetesen Izrael mellett áll a nemzetközi intézményekben, akkor is, ha ez olykor hátrányokkal jár" - hangsúlyozta Bennett, és megköszönte Hernándeznek kiállását Izrael mellett.

A követségi irodák ünnepélyes megnyitása előtt a két ország számos együttműködési megállapodást írt alá a mezőgazdaság, az egészségügy, az oktatás és az innováció területén.

Benjámin Netanjahu, a parlamenti ellenzék vezetője a Facebookon írt bejegyzésében szintén üdvözölte a nagykövetség megnyitását, és hangsúlyozta a Jeruzsálembe költöztetésében betöltött szerepét.

(MTI)