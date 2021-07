Külföld :: 2021. július 2. 07:44 ::

ENSZ: az emberek negyede, az afrikaiak fele nem jut hozzá tiszta ivóvízhez

A világon átlagosan minden negyedik ember nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, a lakosság fele nem rendelkezik megfelelően kiépített fürdőszobával, a lassan javuló tendenciák miatt pedig még az évtized végére is emberek milliárdjai lesznek híján ezeknek a szolgáltatásoknak - jelentette csütörtökön az ENSZ.

A vízről, a tisztálkodási lehetőségekről és higiéniáról szóló legutóbbi jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) figyelmeztet: nem sikerül megvalósítani az ENSZ-nek azt a fenntartható fejlesztési célját, hogy 2030-ig megteremtsék annak lehetőségét, hogy mindenki kielégíthesse ezeket az alapvető szükségleteket.

A tanulmány szerint mintegy kétmilliárd ember van híján biztonságos vízellátásnak, a globális lakosság mintegy fele számára (3,6 milliárd ember) nem elérhetők a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások, és mintegy harmada (2,3 milliárd ember) nem jut el az alapvető higiéniai szolgáltatásokat nyújtó létesítményekbe. Ez utóbbi jelenség miatt tízből átlagosan három ember még vízzel és szappannal sem tudta megmosni magát 2020-ban, egy olyan évben, amikor a koronavírus-járvány miatt különösen fontossá vált a kézmosás a járvány elleni védekezés jegyében.

"A vízbe, a tisztálkodási és higiéniai szolgáltatásokba való befektetésnek elsődleges fontosságúvá kell válnia globálisan, ha véget akarunk vetni ennek a járványnak, és szilárdabb egészségügyi rendszereket akarunk létrehozni" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a jelentés ismertetésekor.

A WHO és az UNICEF szerint világszerte javul a hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz, de csak olyan mértékben, hogy az őket nélkülözni kénytelen emberek aránya évről évre egy százalékponttal csökken. Amennyiben ez ilyen ütemben folytatódik, 2030-ban továbbra is 1,6 milliárd olyan ember lesz, aki nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, és 1,9 milliárd ember továbbra is higiéniai szolgáltatások híján lesz, miközben 2,8 milliárd ember továbbra is kénytelen lesz nélkülözni az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat.

A legnagyobb hiányosságokat elszenvedő térség Fekete-Afrika, ahol a lakosság mindössze 54 százaléka jut hozzá tiszta ivóvízhez.

(MTI)