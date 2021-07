Külföld :: 2021. július 22. 19:55 ::

Macron telefont és telefonszámot cserélt a Pegasus-ügy miatt

Telefont és telefonszámot cserélt Emmanuel Macron francia elnök a Pegasus nevű kémprogrammal kapcsolatos üggyel összefüggésben - közölte csütörtökön a francia elnöki hivatal, az Élysée-palota egyik illetékese.

A forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta: az államfőnek több telefonszáma is van, mindazonáltal ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy sikerült is kémkedni utána. "Ez csak további biztonsági intézkedés" - tette hozzá.

Az ügy kapcsán rendkívüli ülést tartott a nemzetbiztonsági, illetve védelmi tanács. Gabriel Attal kormányszóvivő közölte: jóváhagyták az elnökre vonatkozó biztonsági protokollt az incidens nyomán.

A Le Monde című francia napilap kedden arról számolt be: a francia elnök is szerepelt Marokkó lehetséges megfigyelési célpontjai között. A napilap szerint 2019-ben egy marokkói állambiztonsági szolgálat célkeresztjébe került Édouard Philippe volt miniszterelnök és az akkori kormány további 14 tagja is

Marokkó tagadta bármiféle érintettségét a Pegasus-ügyben.

(MTI)