Kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a változó éghajlat miatt összeomolhat azoknak az óceáni szigeteknek a gazdasága, amelyek a tonhalra támaszkodnak.

A klímaváltozás miatt a kulcsfontosságú tonhalfajok élettere is változik, mélyebb és hűvősebb vizek felé vándorolnak, ami több csendes-óceáni sziget gazdaságának összeomlásához is vezethet – figyelmeztetnek kutatók egy, a Nature Sustainability-ben megjelent tanulmányban, amiről a Phys.org számolt be