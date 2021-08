Külföld :: 2021. augusztus 8. 20:59 ::

Lezuhant egy tűzoltó repülőgép Görögországban

Változatlan intenzitással tomboltak az erdőtüzek vasárnap Görögország több térségében. Kora este kényszerleszállást kellett végrehajtania egy tűzoltó repülőgépnek a Jón-tengeri Zákinthosz szigeten, és eközben lezuhant, de a pilóta megmenekült - közölte a rendőrség és a tűzoltóság.

A tűzoltó repülőgép kényszerleszállásának és lezuhanásának oka egyelőre nem ismert.

A lángok továbbra is az ország több területén pusztítanak. A második legnagyobb szigeten, Évián fekvő Isztiaia kikötővároska polgármestere úgy fogalmazott vasárnap, hogy katasztrofális a helyzetük, "egyedül vannak, és közel a vég". Már több ezer embert menekítettek ki kompokkal a szigetről, ahol már a hatodik napja tartanak az erdőtüzek, és több falu is porig égett.

A Peloponnészoszi-félszigeten sem sokkal jobb a helyzet: Megalopolisz várostól délre, valamint Olümpia közelében, a félsziget nyugati részén tombolnak és terjednek egyre tovább a lángok.

A legsúlyosabban érintett régió polgármestere nagyobb légi támogatást követelt a tüzek megfékezése érdekében. Szerinte hiba volt a tűzoltó repülőgépeket Athén közelében tartani, mert emiatt az ország más részeiben kontroll nélkül kezdtek terjedni a lángok. A dpa hírügynökség által idézett egyik tűzoltó viszont azt mondta: kénytelenek voltak a fővárostól északra lévő területekre koncentrálni a repülőgépeket, mert nem hagyhatták, hogy a tüzek elérjék a nagy kiterjedésű, sűrűn lakott területeket.

Görögországnak van Európában az egyik legnagyobb flottája tűzoltó repülőgépekből és helikopterekből, igaz, közülük több már sok évtizede szolgálatban van - jegyezte meg a dpa.

Athéntól északra vasárnapra már kezdett stabilizálódni a helyzet, több kisebb tűzfészket sikerült felszámolniuk a tűzoltóknak. Az anyagi kár jelentős a térségben: az első becslések szerint több mint 300 épület égett le, és súlyosan megrongálódott az elektromos hálózat. Az áramszolgáltatás helyreállítása egyes helyeken akár két hétig is eltarthat. Sok helyen az ivóvíz-szolgáltatás sem működik folyamatosan.

Az erdőtüzek nem megfelelő megfékezése miatt a legnagyobb görög lapok szerint Kiriákosz Micotákisz miniszterelnököt két évvel ezelőtti hivatalba lépése óta most először érik súlyos bírálatok, bár sok kritikusa is elismeri, hogy bizonyos szempontokból megfelelő a védekezés: gyorsan és jól működött a tűzjelző rendszer, a kormány időben hívott külföldi segítséget és eddig még senki nem vesztette életét. A miniszterelnök hangsúlyozta is többször, hogy az életmentés a legfontosabb, az erdők vagy az ingatlanok megvédése másodlagos.

Az oltásban a hadsereg, illetve önkéntes csapatok mellett külföldi tűzoltók is részt vesznek. Az Európai Unió tagországai részéről e pillanatban kilenc repülőgép, csaknem ezer tűzoltó és kétszáz jármű segít Görögországban.

(MTI)