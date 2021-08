Külföld, Videók :: 2021. augusztus 16. 07:20 ::

Kabuli végjáték: elégették hazájuk zászlóit az amerikai nagykövetségről távozó diplomaták

Levonták az amerikai zászlót az Egyesült Államok kabuli nagykövetségéről, amelynek "szinte minden alkalmazottja" a repülőtéren várja a kimenekítést - közölte vasárnap a washingtoni külügyminisztérium.

"Jelenleg számos intézkedést teszünk a kabuli Hamid Karzai nemzetközi repülőtér biztosítására, hogy lehetővé tegyük az Afganisztánban tartózkodó amerikai és szövetséges személyzet biztonságos távozását a polgári és katonai járatokon" - derült ki a külügyminisztérium és a védelmi tárca közleményéből.

Ross Wilson, az Egyesült Államok afganisztáni nagykövete szintén a repülőtéren tartózkodik - közölte a külügyminisztérium szóvivője.

Az afgán fővárosban lévő amerikai nagykövetségről távozó diplomatáknak nemcsak a titkos iratokat, hanem az amerikai zászlókat is meg kellett semmisíteniük. Erről a Stars and Stripes című, tekintélyes amerikai katonai lap számolt be vasárnap.

Eszerint a képviselet épületének kiürítése előtt a diplomáciai személyzetet arra utasították, hogy égesse el a zászlókat és más, propagandacélokra felhasználható tárgyakat. A kiadvány szerint a személyzet zászlókat, valamint "minden stratégiai vagy propagandaértékű tárgyat" elégetett az utolsó órákban, mielőtt vasárnap elhagyta az épületet. Számos diplomata amerikai zászlót vitt magával.

A Stars and Stripes szerint a nagykövetség néhány alkalmazottját nem figyelmeztették előre az evakuálásról, ami miatt a képviseleten hagyták néhány holmijukat.

A tálib fegyveresek vasárnap este harc nélkül hatoltak be az afgán fővárosba, Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. Asraf Gáni afgán elnök elmenekült az országból. A tálibok a főváros valamennyi területét ellenőrzésük alá vonták.

Tálib szóvivő: a háborúnak vége, a rendszer formája hamarosan tisztázódik

A háborúnak vége Afganisztánban, az uralom típusa és a rendszer formája hamarosan tisztázódik - jelentette ki a tálibok politikai irodájának szóvivője vasárnap az al-Dzsazíra katari székhelyű tévének nyilatkozva.

Mohammed Naim szóvivő elmondta, hogy egyetlen diplomáciai testület vagy annak bármelyik központja sem volt célpont. Hozzátette, szervezete mindenkit biztosít arról, hogy gondoskodik az állampolgárok és a diplomáciai képviseletek biztonságáról.

"Készek vagyunk párbeszédet folytatni minden afgán személlyel, és garantálni fogjuk számukra a szükséges védelmet" - hangoztatta. Kijelentette, szervezete minden lépést felelősségteljesen tesz, és mindenkivel békét akar.

Naim az afgán elnök meneküléséről azt mondta, nem számoltak vele, és még a politikushoz közel állók sem számítottak rá. Hangsúlyozta, hogy szervezete most látja húsz éve tartó erőfeszítéseinek és áldozatainak eredményét. "Elértük, amire vágytunk, vagyis országunk szabadságát és népünk függetlenségét". Kifejtette: "Nem engedjük, bárki is arra használja a földjeinket, hogy bárkit célba vegyen, és nem akarunk ártani másoknak."

Szerinte szervezete nem fog beavatkozni mások ügyeibe, és cserébe nem engedi, hogy beavatkozzanak az ő ügyeikbe.

"Nem hisszük, hogy a külföldi erők megismételnék afganisztáni kudarcos tapasztalataikat" - mondta. Végezetül arról beszélt, hogy a tálibok készek párbeszéd útján kezelni a nemzetközi közösség aggodalmait.

Így foglalták el az elnöki palotát:

(MTI)