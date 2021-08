Külföld :: 2021. augusztus 17. 17:35 ::

Merkel "második lépésként" már afgánokat is willkommenezne

A német kancellár szerint az Afganisztánból menekülő embereken elsősorban a szomszédos országokban kellene segíteni az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) irányításával.

Angela Merkel úgy fogalmazott kedden újságírók előtt, hogy "csak ez után lehet a második lépésen elgondolkodni, azon, hogy a legsúlyosabban érintett embereket esetleg Európába hozzák valamilyen ellenőrzött módon".

Merkel megjegyezte: ebben az ügyben nem olyan egyszerű közös európai álláspontot kialakítani. Bár sok ország fogadott be menekülteket, az Európai Uniónak ez egy gyenge pontja, hogy máig nem volt képes közös menekültpolitikát kialakítani. Ezen fokozott erővel kell tovább munkálkodni - mondta a német kancellár Kaja Kallas észt miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.

A szeptember végi általános választásokra készülő Németországot aggodalommal tölti el annak lehetősége, hogy újra a 2015-2016-oshoz hasonló menekültválság bontakozhat ki a tálibok afganisztáni hatalomátvétele után.

Kaja Kallas is kiemelte, hogy a menekültek kérdésében szorosan együtt kell működni az Afganisztánnal szomszédos államokkal, amelyek a leggyorsabban tudnának ezeknek az embereknek segíteni.

Angela Merkel arról is beszélt, hogy a Nyugat Afganisztánban nemcsak a terrorveszély ellen harcolt, hanem arra is kísérletet tett, hogy az országban olyan tartós politikai rendszer épüljön ki, amely több szabadsággal és fejlődési lehetőségekkel járt volna. "Ezen a ponton egyszerűen meg kell állapítanunk, hogy nem értük el a céljainkat, és a tálib hatalomátvétel után félő, hogy minden a visszájára fordulhat" - fogalmazott a kancellár, utalva arra, hogy arról is beszélni kell, a jövőre nézve milyen tanulságokat lehet levonni.

(MTI)