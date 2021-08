Külföld :: 2021. augusztus 18. 07:32 ::

A tálibok biztonságos elvonulást engedélyeznek Afganisztánból

A tálibok beleegyeztek abba, hogy biztonságos elvonulást engedélyeznek Afganisztánból az amerikaiak által irányított kimenekítéshez csatlakozni igyekvő civileknek - közölte Joe Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója kedden, bár az amerikaiak, afgán szövetségeseik és mások evakuálásának befejezésére vonatkozó menetrendet még ki kell dolgozni az ország új vezetőivel.

Jake Sullivan elismerte, hogy egyes civilek távozása ellenállásba ütközött, amikor megpróbálták elérni a kabuli nemzetközi repülőteret. Azt mondta ugyanakkor, hogy nagyon sokan elérték a repülőteret, és a többiek problémáját megvitatják a tálibokkal, akiknek vasárnapi elképesztően gyors hatalomátvétele káoszba, zűrzavarba és erőszakba sodorta az amerikai kimenekítési erőfeszítéseket.

A Pentagon tisztviselői azt mondták, hogy a hétfői kényszerszünet után a légi szállítás ismét beindult, és az időjárási problémák ellenére felgyorsult, ezzel egy időben rendszeres az egyeztetés a tálib vezetőkkel.

További amerikai katonák érkeztek, és továbbiak vannak úton, így várhatóan összesen több mint 6000 fő vesz részt a repülőtér biztosításában az elkövetkező napokban.

A külügyminisztérium arról számolt be, hogy John Basst volt afganisztáni nagykövetet a kabuli evakuálási művelet irányítására küldik. A Pentagon pedig arról, hogy Christopher Donohue vezérőrnagyot, a hadsereg különleges műveleti tisztjét, a 82. légideszant hadosztály jelenlegi parancsnokát vezényli a repülőtéri biztonsági műveleteinek vezetésére.

Az amerikai hadsereg eddig több mint 3200 embert evakuált Afganisztánból, köztük amerikai személyzetet is a katonai repülőgépek segítségével - közölte kedden a Fehér Ház egy névtelenséget kérő tisztviselője. A 3200 emberen kívül mintegy kétezer afgán menekültet is evakuáltak az Egyesült Államokba - tette hozzá a tisztviselő.

Emberi maradványokat találtak a Kabulból felszállt katonai gép futóműházában

Az amerikai légierő kedden közölte: emberi maradványokat találtak az afgán fővárosból felszállt C-17-es katonai gép futóműházában, a körülményeket vizsgálják.

A kabuli nemzetközi repülőtéren azt követően alakult ki káosz, hogy előzőleg a tálib fegyveresek elfoglalták a fővárost, ahol ennek hatására a lakosok körében pánik tört ki. A közösségi médiában olyan képek terjedtek el, amelyeken afgánok hétfőn kétségbeesetten próbálják elhagyni Kabult, amint egy C-17-eshez rohannak, és az oldalába kapaszkodnak. Egy másik videón látszik, hogy két ember kizuhan egy katonai repülőgépből, amint az Kabulból felszállt.

A légierő keddi közleményében azt írta, hogy egy C-17-es repülőgép hétfőn a kabuli reptéren leszállt, és afgán civilek százai vették körül.

"A repülőgép körül gyorsan romló biztonsági helyzettel szembesülve a gép személyzete úgy döntött, hogy a lehető leggyorsabban elhagyja a repülőteret" - áll a közleményben.

Hozzátették, hogy a légierő különleges nyomozóhivatala vizsgálja a repülőgéppel és a "civil életek elvesztésével kapcsolatos információkat - beleértve a videódokumentációt és a közösségi médiában megjelent posztok forrását".

A helyzet a repülőtéren olyannyira kaotikussá vált, hogy hétfő délután több órára fel kellett függeszteni a járatok indítását és fogadását. A forgalom csak késő este indult be ismét.

Price: Nem kizárt, hogy amerikai diplomaták augusztus 31. után is Kabulban maradhatnak

Nem kizárt, hogy amerikai diplomaták augusztus 31. után is az afgán fővárosban, Kabulban maradhatnak, amennyiben szavatolt a biztonságuk - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője.

"Ha biztonságos és indokolt, hogy ott hagyjuk őket hosszabb időre, akkor megfontolhatjuk ezt a lehetőséget" - fogalmazott Price. A szóvivő hozzátette, hogy a jelenleg Kabulban maradt amerikai diplomáciai személyzet segíti az amerikai állampolgárok és az afgán szövetségesek evakuálását.

Sajtótájékoztatóján Price arról is beszámolt, hogy kedden John Bass, az Egyesült Államok volt afganisztáni nagykövete is elindult Kabulba, hogy segítsen a kiürítésben. A szóvivő szerint Washington abban reménykedik, hogy legalább augusztus 31-ig megtartja "alapvető diplomáciai jelenlétét" a kabuli repülőtéren, és ha biztonságos, akkor tovább is. Mint elmondta: az Egyesült Államok célja, hogy kimenekítsék a lehető legtöbb afgánt is, aki segített a húszéves háború során.

"Nem fogok feltételezésekről nyilatkozni" - ezt válaszolta - szintén keddi sajtótájékoztatóján - Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy az amerikai erők az augusztus 31-i határidőn túl is Afganisztánban maradjanak, amennyiben addig nem ér véget a kiürítés.

Sullivan arról is beszámolt: ígéretet kaptak a táliboktól arra, hogy biztosítják a biztonságos utat a civileknek, hogy eljussanak a kabuli repülőtérre. "A tálibok közölték velünk, hogy készek biztosítani a civilek biztonságos eljutását a repülőtérre, és szándékunkban áll, hogy kötelezzük őket a vállalásaik betartására" - mondta a nemzetbiztonsági tanácsadó.

Sullivan szerint korai lenne megmondani, hogy az Egyesült Államok elismeri-e a tálibokat legitim kormányzó hatalomnak Afganisztánban.

"Jelenleg kaotikus állapotok uralkodnak Kabulban, ahol még a kormány sem alakult meg. Végső soron a tálibok feladata, hogy megmutassák a világ többi részének, kik ők és hogyan szándékoznak továbblépni" - tette hozzá.

A Fehér Ház szóvivője, Jen Psaki kedden elmondta, hogy Afganisztánban mintegy 11 ezer olyan ember van, aki amerikainak vallotta magát, de hozzátette, hogy lehetnek olyanok is, "akik nem azonosították magukat, akik segítséget kérnek, és a repülőtérre érkeznek". Psaki hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is kiemelten kezeli az amerikai állampolgárok, a nagykövetség alkalmazottai és családtagjaik, a helyben foglalkoztatott afgán személyzet, valamint a tolmácsok és más, az Egyesült Államokat Afganisztánban segítő személyek kimentését.

(MTI)