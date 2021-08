Külföld :: 2021. augusztus 18. 13:11 ::

Évtizedekre veszélybe került a török fenyőméztermelés

Elégett 4000 méhkaptár a törökországi erdőtüzekben, de ennél is nagyobb baj, hogy elpusztult a méhlegelőként szolgáló vörösfenyőerdők zöme is, amelyeknek regenerálódása évtizedekbe is telhet.

Július végén és augusztus elején több mint 200 erdőtűzben körülbelül 1600 négyzetkilométernyi erdő égett le Törökország égei- és földközi-tengeri partvidékén. A katasztrófa súlyos csapást mért a turizmusra és a ritka és értékes fenyőmézéről híres Mugla tartomány méztermelésére is.

A fenyőmézt adó erdők többsége is elpusztult, ezért idén nagyon kicsi lesz a méztermés Muglában - közölte Samil Tuncay Bestoy, a térségbeli környezet- és méhvédelmi egyesület elnöke.

A szakértő szerint 7000 család megélhetése került veszélybe azzal, hogy hamuvá vált a méhészetek és a fenyőerdők nagy része. Szerinte a legnagyobb veszteséget az jelenti, hogy a termőterületet adó vörösfenyőerdők többsége elpusztult a tüzekben, és "ezek 20, de talán 30 év alatt sem regenerálódnak teljes mértékben", vagyis évtizedekre veszélybe került a méztermelés.

Bestoy szerint a kaptárak jelentős része egy szerencse folytán megmenekült - a tűz idején a vándorméhészek még nem voltak ott Muglában, ahova csak augusztus végére szoktak megérkezni -, ám hiába vannak meg a méhcsaládok, a fenyvesek hiányában nem tudnak hol legelni, és akár el is pusztulhatnak.

A Törökországban termelt fenyőméz háromnegyede Mugla tartományból származik, ahol évente 20-25 tonnát állítanak elő.

A legnagyobb ásványianyag-tartalmú mézfajtát, amelyet harmatméznek is neveznek, a növények levelein található, a fenyő nedveiből a levéltetvek által előállított mézharmat összegyűjtésével készítik a méhek.

(MTI)