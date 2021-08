Külföld :: 2021. augusztus 31. 20:05 ::

Ismét elhalasztotta a lengyel alkotmánybíróság az eljárást a jogi hierarchia kérdéséről

Újfent elhalasztotta a lengyel alkotmánybíróság az eljárást arról a kérdésről, hogy bizonyos ügyekben az ország alaptörvénye vagy az európai uniós jog élvez-e elsőbbséget - jelentették be kedden Varsóban.

A tájékoztatás szerint a testület szeptember 22-re napolta el a korábban keddre tervezett meghallgatást, hogy előre vehessen egy másik ügyet, amelyben Marcin Wiacek emberi jogi biztos egy bíró felfüggesztését kezdeményezte.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az Európai Bíróság egyik döntése kapcsán márciusban állásfoglalásra kérte az alkotmánybíróságot a nemzeti és a közösségi jog közötti hierarchiára vonatkozóan. Az eljárás júliusban kezdődött meg az alkotmánybíróságon, ám azonnal el is halasztották, mostanra.

Varsó már tavaly is nyújtott be hasonló alkotmánybírósági indítványt, miután az Európai Bíróság elrendelte a lengyel fegyelmi kamara rendelkezéseinek felfüggesztését. A lengyel vezetés akkor is annak véleményezésére kérte a taláros testületet, hogy az EU bírósága jogosult-e ilyen intézkedés elrendelésére.

Elemzők szerint az ítélet meghatározó lehet Lengyelország és az Európai Unió jövőbeli viszonya szempontjából. Az ügy azonban csupán egyike az EU és a lengyel kormány között fennálló számos vitás kérdésnek.

(MTI)