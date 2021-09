Külföld, Videók :: 2021. szeptember 25. 14:27 ::

Amerikával szembeni függetlenségüket hangsúlyozzák a "NATO-mentes" európai katonai projekt tagjai

Együttműködésük javításáról és Amerikával szembeni függetlenségük megerősítéséről állapodott meg 13 európai ország védelmi minisztere szombaton a NATO-tól független Európai Beavatkozási Kezdeményezés keretében (melyet Macron kezdeményezésére hívtak életre - a szerk.).

A francia védelmi miniszter szerint erre az afganisztáni események és az AUKUS-partnerség miatt van szükség:

"Kabul eleste és a rosszul előkészített amerikai csapatkivonás Afganisztánból nagyon nehéz időszak volt. Az együttműködés hiányát tapasztaltuk a NATO-szövetségesek és az EU-tagállamok között is" - szögezi le a francia védelmi miniszter."Az AUKUS- partnerséget is bármilyen előzetes egyeztetés nélkül jelentettték be ugyanaznap, mint az EU Indo-Csendes-óceáni stratégiáját."

"Ezek az események megmutattak valamit, amit már így is tudunk. Európának saját magáért kell kiállnia, képesnek kell lennie saját magáért cselekednie, az állampolgárai biztonságának érdekében."

Miután az AUKUS-ügy miatt Párizs visszahívta két nagykövetét is, az érintett államok több fórumon is egyeztettek, hogy helyreállítsák együttműködésüket és jó kapcsolataikat.

(Euronews)

Korábban írtuk: