Feloszlatja magát nem komcsikompatibilis Hongkongi Szövetség

Feloszlatja magát a Tienanmen téri vérengzésről szóló hongkongi megemlékezéseket évekig szervező, a Peking által életbe léptetett nemzetbiztonsági törvény megsértésével vádolt Hongkongi Szövetség (HK) - derül ki a szervezet szombati közléséből.

A teljes nevén Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi Szövetség Kína Hazafias Demokratikus Mozgalmainak Támogatására) a legutóbbi a több tucat civil társadalmi szervezet közül, amely az elmúlt évben befejezte tevékenységét azután, hogy Kína életbe léptette a nemzetbiztonsági törvényt.

"Meggyőződésem, hogy a hongkongi emberek, függetlenül attól, hogy megtehetik-e, továbbra is megemlékeznek június 4-én, mint korábban" - mondta újságíróknak Richard Tsoi, a HK alelnöke. Az illetékes szerint a szombati szavazáson a HK 41 tagja szavazott a szervezet feloszlatása mellett, négy ellene.

A hatóságok szeptemberben befagyasztották a szervezet 283 ezer dolláros (több mint 86 millió forintos) eszközeit, miután a nemzetbiztonsági törvény alapján a HK-t az "államrendszer elleni felforgatásra irányuló felbujtással" vádolták meg.

A HK 1990 óta szervezett megemlékezéseket Hongkongban az 1989-es Tienanmen téri vérengzésről. A rendőrség az elmúlt két évben azonban betiltotta a nagy tömegeket vonzó eseményt egészségügyi kockázatokra hivatkozva a koronavírus-járvány miatt.

Szeptemberben korábbi hongkongi törvényhozókat és aktivistákat ítéltek börtönbüntetésre amiatt, hogy tavaly részt vettek a Tienanmen téri események emlékére szervezett, ám a hatóságok által nem engedélyezett rendezvényen.

A tilalmat megelőzően a június 4-i gyertyás virrasztás hatalmas tömegeket vonzott minden évben. Kínai területen ez volt az egyetlen tömeges megemlékezés a Tienanmen téri eseményekről. Kína tiltja a megemlékezéseket, és erősen cenzúrázza a témát. A hivatalos adatok szerint mintegy háromszázan haltak meg a vérengzésben, többségük katona, de jogvédők és szemtanúk több ezerre becsülik a halálos áldozatok valós számát.

A hongkongi vezetés az elmúlt évben határozottan fellépett a demokráciapárti aktivistákkal szemben a Peking által életbe léptetett nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva. A jogszabályt a 2019-ben kezdődött kormányellenes tüntetésekre válaszul hozták.

Bírálói szerint a törvény - amelyre hivatkozva eddig több mint száz embert vettek őrizetbe - visszalépés az egykori brit gyarmatnak ígért széleskörű autonómiától. Hongkong 1997-es átadásakor a kínai kormány ígéretet tett arra, hogy a város ötven évig megőrizheti a szólásszabadsághoz és a gyülekezési szabadsághoz hasonló szabadságjogokat.

A hatóságok augusztusban utasították a szerintük "külföldi ügynökként" dolgozó HK-t, hogy szolgáltasson adatokat a működéséről és a pénzügyeiről. A határidő lejárt, a szervezet pedig a felszólítás teljesítése helyett egy levelet adott át, amelyben kifejtette, hogy miért nem hajlandó együttműködni. Ebben elutasította egyebek között a "külföldi ügynök" minősítést, kiemelve, hogy helyiekből szerveződött, helyiekért dolgozó csoportról van szó.

A Reuters hírügynökség megjegyzi: pénteken a Student Politicism nevű hongkongi aktivistacsoport - amelynek négy korábbi vagy jelenlegi tagja ellen a héten emeltek vádat - szintén bejelentette, hogy feloszlatja magát.

(MTI)