Külföld :: 2021. október 15. 15:21 ::

Lefejeztek egy idős nőt Franciaországban - a gyanúsított neurológiai problémás, korábban Le Penék jelöltje volt

Lefejeztek egy 77 éves nyugdíjas tanítónőt a dél-franciaországi Agde településen található otthonában. A gyilkosság feltételezett elkövetőjét, aki ismerte az áldozatát, őrizetbe vették - közölte a helyi ügyészség.

A rendőrség szerda este találta meg az áldozat holttestét az otthonában. A megölt nő - férje két évvel ezelőtti halála óta - egyedül élt a házban. A hatóságokat a párizsi régióban élő egyik fia riasztotta, miután két napja nem volt híre az anyjáról, pedig általában naponta hívták egymást telefonon. A férfi az anyja háza térfigyelő kamerájának felvételén a házban feltűnő rendetlenséget és egy gyanús árnyékot látott a földön, ezért hívta fel a rendőrséget.

Az ügyészség azt közölte, hogy a rendőrség az áldozat fejét a konyhaasztalra helyezve találta meg, a földön heverő teste mellett. A házban betörésre utaló nyom nem volt, a kertkapu be volt zárva, a házajtó viszont nem.

A feltételezett elkövetőt csütörtök este vette őrizetbe a rendőrség az Agde-tól nem messze található Vias településen.

Raphaël Balland, Béziers városának ügyésze szerint az 51 éves férfit emberölés gyanújával állították elő, s a nyomozás jelenlegi állása szerint feltételezhető, hogy előre megfontoltan követte el a gyilkosságot.

A BFM hírtelevízió úgy értesült, hogy a férfi egy volt profi bokszoló, neurológiai problémákkal küzd. A Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés jelöltje volt a 2015-ös helyhatósági választásokon.

A kertben és a házban is elhelyezett térfigyelő kamerák felvételein kívül a nyomozók munkáját azt is segítette, hogy a megölt nő bankkártyáját ellopták a lakásból, és 1000 eurót felvettek vele egy bankautomatából. A gyanúsítottat az áldozat szomszédjai is ismerték a BFM hírtévé szerint, miután rendszeresen kisebb munkákat végzett a ház körül.

A terrorelhárítási ügyészség egyelőre nem foglalkozik az ügyel, a nyomozást a bűnügyi rendőrség folytatja.

(MTI)