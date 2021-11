Külföld :: 2021. november 10. 13:21 ::

Berlini lengyel nagykövet: hibrid háború zajlik a Nyugat ellen, nemsokára eldördülhet az első lövés

A Junge Freiheit című jobboldali német hetilap interjút készített Prof. Dr. Andrzej Przylebskivel, Lengyelország németországi nagykövetével a lengyel-fehérorosz határon kialakult rendkívül robbanékony helyzetről. Az 1958-ban született Przylebski a diplomataság mellett filozófus, műfordító, magas szinten bírja a német nyelvet. A diplomata szerint Fehéroroszország nem Lengyelország, hanem a Nyugat, jelen esetben az Európai Unió ellen folytat hibrid hadviselést. Andrzej Przylebski szerint az Európai Unió, s azon belül Németország csak szavakkal támogatja a lengyelek határvédelmi erőfeszítéseit.



Andrzej Przylebski lengyel nagykövet (fotó: Darek Delmanowitz)

Felix Krautkrämer, a Junge Freiheit újságírója a nagykövetet idézve a felvezetőben leszögezi: a lengyel-fehérorosz határvidéken egyre rosszabb a helyzet, miután több ezer migráns tülekszik nyugat, pontosabban Németország felé. De Lengyelország nem hódol be nekik, s a 2015-ös Németországgal ellentétben a lengyelek keményen fellépnek ellenük, s nem nyitják meg előttük a határokat. Még akkor is megvédik a határt, ha nem éppen szép képek járják majd be a világot.

A nagykövet elmondja azt, amit mi is láthattunk az elmúlt két-három nap folyamán a híradókban: a leginkább Afganisztánból és Irakból a lengyel határra érkezett, mintegy négyezer (az interjúadás idején ennyien voltak – H. J.) migráns husángokkal, ásókkal és más hasonló eszközökkel rátámad a lengyel határőrökre. A fehéroroszok tudtával és jóváhagyásával a szögesdrótkerítés megbontására szerszámokat is vittek magukkal a határra.



Germanisztán leendő állampolgárai ostromolják a lengyel határkerítést (fotó: Reuters)

Nemsokára eldördülhet az első lövés

Arra a kérdésre, hogy miért éppen most durvultak el a migránsok támadásai a lengyel-fehérorosz határon, a nagykövet válasza így hangzott: a helyzet azért eszkalálódott mostanra, mert a fehérorosz rendőrök és katonák csak igen kevés migránsnak engedik meg, hogy visszamenjenek a fehérorosz fővárosba, Minszkbe. Magyarán, arra kényszerítik őket, hogy erőszakkal megrohamozzák a határt.

"A fehérorosz katonák már a lőfegyvert is rátartották a katonáinkra. Ilyen körülmények között aztán nemsokára eldördülhet az első lövés" – vélekedett a lengyel diplomata.

Lövések eddig nem dördültek el a határon, de ezzel együtt mi elvből nem engedjük át az illegális migránsokat az Európai Unió határán. Be akarjuk bizonyítani, hogy egyes német idealistákkal ellentétben igenis lehetséges a határ megvédése – válaszolta Andrzej Przylebski arra a kérdésre, hogy Lengyelország hajlandó-e erőteljesebb fellépésre is a határ megvédése érdekében.



Gyermekeket tolnak maguk elé a lengyel-fehérorosz határon (fotó: Reuters)

A lengyeleknek is megvan a maguk belső ellensége

A német újságíró ezután emlékeztette a diplomatát: Németország 2015-ben azért nem zárta le határait a migránsok előtt, mert attól tartott, hogy a nem éppen szívderítő képek bejárják a világot. Van-e ilyen aggodalom Lengyelországban is, ami aztán végül a határ megnyitását eredményezheti? – tette föl a kérdést az újságíró.

Nekünk is meggyűlt a bajunk az újságírókkal és az ellenzékkel, de mi határozottabban fogunk az ilyesmire reagálni, mint tette azt Németország 2015-ben. Nem fogunk meghátrálni a média által közzétett manipulált képek láttán. A lengyel televízió a napokban felfedte, a migránsok miként fújtak cigarettafüstöt egy gyermek szemébe, hogy az elsírja magát, majd lefényképezik, és a fotót szétküldik a világba. A Németországban tekintélyes lengyel újságnak tartott Gazeta Wyborcza ezt a manipulált fényképet közölte le hiteles dokumentumként. Ebből is láthatja, hogy a saját országunkban is megvannak az árulóink – mondta a nagykövet.



Lengyel határőrök és katonák vesznek körül egy behatoló migránscsoportot (fotó: Wojtek Radwanski)

Varsót csak szavakkal támogatja az EU, és azon belül Németország

Brüsszelből két nappal ezelőtt azt üzenték a lengyel mellett egyben az Európai Unió határát is védő Varsónak, hogy lehetőleg humánusan kezeljék a fehérorosz területről a határvédőkre rátámadó, erőteljes, katonakorú migránsok behatolási kísérleteit. A Junge Freiheit újságírója meg is kérdezte a lengyel nagykövetet: vajon az EU, s azon belül Németország támogatja-e hathatósan a Fehéroroszország területérül érkező migránsok feltartóztatására tett lengyel erőfeszítéseket?

Szavakkal támogatnak bennünket, ám tettekkel sajnos nem. Varsó azt szeretné, ha a NATO-katonák – így a német hadsereg katonái is – segítenének a határvédelemben. Egyébként a német belügyminiszter (a már korábban is sokat hazudozó Horst Seehofer szövetségi belügyminiszterről van szó – H. J.) nem is olyan régen felvetette egy ilyen segítségnyújtás lehetőségét – válaszolta a diplomata, majd hozzáfűzte: a legfontosabb azonban az, hogy az EU összes országát ráébresszük arra, ha egy migránscsoport átkel a határon, őket nemsokára követi majd a következő csoport.

Lengyelország egyértelműen a hibrid hadviselés egyik változataként értékeli azt, hogy Lukasenka fehérorosz elnök szándékosan enged migránsokat egy másik ország határaira. Csakhogy ez a háború most nem Lengyelország, hanem a Nyugat, jelen esetben az Európai Unió ellen folyik – mondta a lengyel nagykövet.



A Belavia Fehérorosz Légitársaság Boeing 737-es repülője – határostromló migránsokat szállít Minszkbe (fotó: Belavia)

Lukasenka Moszkva beleegyezésével cselekszik

A lengyel-fehérorosz határra érkező migránsáradatért nem csak Lukasenka a felelős, mert ilyesmit Putyin jóváhagyása nélkül nem merne megcselekedni – vélekedik a nagykövet, majd hozzáfűzte: a lengyelek abban reménykednek, hogy egyre növekszik majd Minszk lakosságának elégedetlensége a fehérorosz fővárost elárasztó migránstömeg miatt, s amely elégedetlenség észhez térítheti Lukasenka elnököt. Csakhogy egymagában nem elég a népi elégedetlenség, hanem minél előbb további szankciókat kell hozni Fehéroroszország ellen, így például a migránsokat Minszkbe fuvarozó Belavia Fehérorosz Légitársaság ellen, amint ezt nemrégiben több német politikus is kilátásba helyezte – nyilatkozta a Junge Freiheit német hetilapnak Andrzej Przylebski, Lengyelország Berlinben akkreditált nagykövete.

H. J. – Kuruc.info