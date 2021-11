Külföld :: 2021. november 12. 13:53 ::

Három Afganisztán-konferencia kellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Kína egy asztalhoz üljön

Az Afganisztánt irányító tálibokkal szembeni ismert követelések hangzottak egy újabb nemzetközi konferencián, amelyet a pakisztáni fővárosban rendeztek meg csütörtökön az Egyesült Államok, Oroszország és Kína különmegbízottjainak részvételével - jelentette az AP hírügynökség.

A nemzetközi közösség továbbra sem ismeri el a volt lázadók által kinevezett kabuli kormányt. Ennek külügyminisztere, Amir Hán Muttaki nem vett részt a tanácskozáson, de később találkozott Iszlámábádban a nagyhatalmak különmegbízottaival, és külön beszélt Sah Mahmúd Kuresi pakisztáni külügyminiszterrel és több más tisztségviselővel egyebek között arról, hogy miként tudnának segíteni Kabulnak az egyre mélyebb gazdasági és menekültválság legyőzésében.

A különmegbízottak tanácskozásuk végeztével közleményt adtak ki, amelyben ismét arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy nyújtson humanitárius segítséget az afgán népnek. Újfent követelték a táliboktól, hogy olyan kormányt nevezzenek ki, amelyben a társadalom minden rétege képviselve van, minden afgán jogait tiszteletben tartja, és a férfiakkal egyenlő jogokat biztosít a nőknek a társadalmi életben való teljes körű részvételre.

A különmegbízottak üdvözölték, hogy a tálibok továbbra is lehetővé teszik mindenki számára a szabad mozgást az ország határain át, valamint sürgették, hogy - főleg a tél miatt - legyen több repülőtér az országban, amely zökkenőmentesen fogadni tudja a nemzetközi segélyeket szállító gépeket.

A nagyhatalmak elítélték, hogy még mindig történnek véres terrortámadások az országban - amelyeket feltehetőleg az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet emberei követnek el -, és felszólították a tálibokat, hogy szakítsák meg minden kapcsolatukat a nemzetközi terrorszervezetekkel, számolják fel minden hazai csoportjukat.

Néhány héttel ezelőtt Oroszországban is volt egy hasonló Afganisztán-konferencia, amelyen azonban az Egyesült Államok nem vett részt. Szerdán Indiában volt egy tanácskozás a témában, azon Oroszország, Irán és öt közép-ázsiai ország volt a vendég. Ott lehetett volna Kína is, de bojkottálta a megbeszéléseket, mert Peking az Indiával évtizedek óta rivalizáló Pakisztán szövetségese, és Kínának is vannak területi követelései Indiával szemben.

(MTI)