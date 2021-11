Külföld :: 2021. november 20. 14:17 ::

Irán miatt aggódó szövetségeseit nyugtatgatni járt Bahreinben az amerikai "védelmi" miniszter

"Amerika erőteljesen elkötelezett a Közel-Kelet biztonsága mellett" - jelentette ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter Bahrein fővárosában szombaton, az évente megrendezett Manámai Párbeszéd című tanácskozáson.

Az amerikai védelmi miniszter a Perzsa(Arab)-öböl menti körúton tartózkodik, és pénteken érkezett Bahreinba, majd az Egyesült Arab Emírségek államaiba látogat. A Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) sajtóközleménye szerint a tárcavezető célja, hogy "megerősítse az Egyesült Államok vezető szerepét a regionális biztonság megerősítésében és stabilitásában".

Maga a miniszter is közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozta: "nem kerüli el figyelmemet, hogy erre az utamra akkor sor, amikor Irán élezi a feszültségeket és aláássa a stabilitást a térségben".

A Manámai Párbeszéd tanácskozásának egyik fő témája egyébként éppen Irán és Irán szerepe a térségben.

Csaknem egyórás beszédében szombaton Austin kijelentette: "minden megoldás nyitott", amennyiben kudarcot vallanak a diplomáciai tárgyalások Irán nukleáris programjáról. Leszögezte: "abban is elkötelezettek vagyunk, hogy ne engedjük meg Iránnak, hogy atomfegyverhez jusson".

"Bizunk abban, hogy az Iránnal folyó nukleáris tárgyalások sikeresek lesznek, de ha Irán nem volna hajlandó komolyan venni ezeket, akkor minden lehetséges lépésre készek leszünk az Egyesült Államok biztonsága érdekében" - fogalmazott a miniszter. Washington jóhiszeműen megy el a november 29-én kezdődő közvetett bécsi tárgyalásokra Iránnal - tette hozzá. "Mindazonáltal Irán cselekedetei az utóbbi hónapokban nem voltak bátorítók, különösen az nem, hogy tovább bővítette nukleáris programját" - jegyezte meg. Leszögezte azt is: az Egyesült Államok tesz arról, hogy Irán a szélesebb értelemben vett közel-keleti térségben ne tudjon öngyilkos drónokat bevetni.

"Amerika elkötelezettsége a Közel-Kelet biztonsága mellett erőteljes és kétségbevonhatatlan" - jelentette ki Austin.

A The Wall Street Journal című amerikai lap és a Reuters brit hírügynökség is arra hívta fel a figyelmet, hogy körútjával az amerikai védelmi miniszter egyben megnyugtatni is igyekszik a térségbeli szövetségeseket, hogy Washington figyelme nem irányul kevésbé rájuk az afganisztáni csapatkivonás után, és az amerikai külpolitika nem csupán a Kína által jelentett kihívásokra figyel a jövőben.

A helyzetet értékelve, az öbölmenti szövetségesekre utalva Jon Alterman, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) nevű washingtoni elemzőintézet alelnöke azt mondta: a térségben "félnek attól, hogy az Egyesült Államok kihátrál mögülük, és nem biztos, hogy Washington az üzeneteivel el tudja oszlatni ezt a félelmet".

A manámai konferencián felszólalt Turki el-Fejszál herceg, volt szaúdi hírszerzési vezető is. Kifejtette: a szavak mellett a tettek legalább olyan fontosak. Rijád egyebek között azt szeretné, ha (az Egyesült Államok) megakadályozná, hogy az Irán-barát jemeni lázadók, a húszik fegyverhez jussanak - tette hozzá.

Lloyd Austin szeptemberben Szaúd-Arábiába látogatott volna, de az utat az utolsó pillanatban elhalasztották, és a tárcavezető a mostani körúton sem megy Rijádba.

(MTI)