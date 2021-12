Külföld :: 2021. december 2. 14:54 ::

Izrael megint próbálja megfúrni az iráni atomalkut

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök az Iránnal Bécsben folyó nukleáris tárgyalások azonnali felfüggesztésére szólította fel az Egyesült Államokat és a nemzetközi közösséget - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.

"Irán nukleáris zsarolással taktikázik, ezért a tárgyalásokat azonnal le kell állítani" - mondta az izraeli kormányfő Antony Blinken amerikai külügyminiszternek a bécsi tárgyalásokról folytatott csütörtöki telefonbeszélgetésükön.

A telefonbeszélgetésben Blinken tájékoztatta az izraeli kormányfőt a hét elején újraindult bécsi tárgyalásokról. Az amerikai külügyminisztérium azonban nem adott ki közleményt Blinken és Bennett egyeztetéséről.

Az izraeli miniszterelnök ellenzi az Irán elleni szankciók feloldását. Szerinte még egy esetleges részleges megegyezés is azt eredményezné, hogy Teherán jelenleg zárolt, hatalmas mennyiségű pénzhez jutna hozzá.

A The Times of Israel című lap tudósítása szerint állítása alátámasztására Bennett az ENSZ felügyeleti szervének megállapításait idézte Blinkennek. "A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a tárgyalások során bejelentette, hogy Irán 20 százalékosra dúsított urán előállításába kezdett fejlett centrifugákkal a fordói földalatti nukleáris létesítményben" - hangsúlyozta az a közlemény is, amelyet Bennett a Blinkennel folytatott megbeszélése után tett közzé.

(MTI)