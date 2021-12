Külföld :: 2021. december 8. 12:56 ::

Erdogan a legutóbbi Törökországgal kapcsolatos EU-s döntésekről: "úgy vesszük, mintha nem lennének"

Recep Tayyip Erdogan török elnök leszögezte, hogy országa nem ismeri el az Európai Unió azon döntéseit, amelyeket Osman Kavala török üzletember és emberi jogi aktivista, valamint Selahattin Demirtas, a kurdbarát Népi Demokratikus Pártja (HDP) volt társelnöke évek óta húzódó törökországi fogva tartására vonatkozóan hozott - jelentette szerdán az NTV török hírtelevízió.

A török államfő erről kedden, kétnapos katari hivatalos útjának végén beszélt újságíróknak.

Erdogan a nyilatkozatban azt is hangsúlyozta, hogy a szóban forgó döntéseket semmisnek tekinti. "A helyzet ennyire egyszerű. Úgy vesszük, mintha nem lennének" - tette hozzá.

Az Európa Tanács (ET) pénteken küldött értesítést Törökországnak, hogy kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene, amiért az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) korábbi döntésének megfelelően nem bocsátja szabadon Osman Kavalát. Az ET a közleményében közölte: a bírósági eljárás megindításáról a szervezet miniszteri bizottsága 2022. február 2-i ülésén dönthet. Egyúttal felkérte Ankarát, hogy január 19-ig nyújtsa be álláspontját az ügyben, miután november 26-án egy török bíróság úgy határozott, hogy a több mint három éve börtönben lévő Kavalát továbbra is fogva tartják.

A 47 tagországból álló, strassburgi székhelyű szervezet arra hívta fel Ankara figyelmét, hogy az Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság döntését addig is végre kell hajtani, amíg az ellene jelenleg is folyó eljárás ügyében a török alkotmánybíróság döntést nem hoz. Emlékeztettek rá: 2019. decemberi ítéletében az emberi jogi bíróság úgy ítélte meg, hogy a török hatóságok bűncselekmény bizonyítékainak hiánya ellenére vették őrizetbe a török üzletembert. Ankara ezzel szerinte megsértette Kavalának a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz fűződő jogát, amelyet az Európai Emberi Jogi Egyezmény rögzít. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a török kormánynak mindent meg kell tennie a férfi őrizetének megszüntetése és azonnali szabadon bocsátása érdekében.

Kavalát a 2013-as, Gezi parki tüntetések megszervezésével összefüggésben 2017. november 1-jén tartóztatták le. Őt és nyolc társát egyebek mellett a kormány megdöntésére tett kísérlettel, valamint politikai és katonai kémkedéssel vádolták meg. A bíróság azonban bizonyítékok hiányában felmentette őket. Mindazonáltal Kavala egy másik ügy miatt jelenleg is börtönben van. Az isztambuli főügyészség ugyanis elfogatóparancsot adott ki ellene a 2016. július 15-i erőszakos hatalomátvételi kísérlettel kapcsolatban, egy bíróság pedig elrendelte letartóztatását, "az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet" gyanújával.

Az Európa Tanács miniszteri bizottsága arról is tájékoztatott, hogy - az Emberi Jogok Európai Bíróságának decemberi döntésével összhangban - Selahattin Demirtas szabadon bocsátására is felszólította Ankarát. Emlékeztettek rá: az emberi jogi bíróság nagykamarája az emberi jogi egyezmény számos megsértését állapította meg a volt kurd kisebbségi vezető letartóztatásával és előzetes letartóztatásával kapcsolatban, ezért 2020 decemberében hozott ítéletében elrendelte a 2016 óta fogva tartott Demirtas szabadon bocsátását. Arra hívták fel Ankara figyelmét, hogy a bíróság döntését maradéktalanul végre kell hajtani.

(MTI)