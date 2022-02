Külföld :: 2022. február 22. 06:02 ::

Putyin kiadta a parancsot: "békefenntartó" csapatok mennek Kelet-Ukrajnába

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn késő este kiadta a parancsot: orosz „békefenntartó” erők indultak meg Kelet-Ukrajnába, az Oroszország által elismert Donyecki és Luhanszki Népköztársaságba – írja a Guardian.

A Guardian beszámolója szerint Vlagyimir Putyin – aki hétfőn elismerte a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét – még hétfőn este aláírta az elnöki rendeletet, amelynek értelmében „békefenntartás” céljából csapatokat küldenek Kelet-Ukrajnába, a szakadár területekre. Amerikai beszámolók szerint mintegy 190 ezer orosz katona állomásozott múlt pénteken a határnál.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió Putyin bejelentése után rögtön szankciókat lengetett be, eközben Luhanszk és Donyeck utcáin pezsgővel, tűzijátékokkal és az orosz trikolórral, himnusszal ünnepeltek Vlagyimir Putyin bejelentése után.

Ukrán források arról számoltak be hétfőn este, hogy az orosz hadsereg csapatai már Putyin bejelentése után be is vonultak a szakadár területekre, a Donyecktől 15 kilométerre található Makiivka lakosai páncélozott orosz járműveket láttak.

A Guardian neve elhallgatását kérő forrása úgy fogalmazott: „egy nagyobb orosz konvoj felfegyverkezett katonákat és ellátmányt szállított, mintegy másfél órán át keresztül vonultak”.

A szállító járműveket Donyecktől északra, Jaszinuvatánál is látták. A helyiek videóra is vették, ahogy a kivilágított harci járművek konvojban haladnak a szakadár területek határvidékén. Azt azonban nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy a konvoj az orosz hadsereghez tartozik, vagy a szakadárok erőihez.

Emmanuel Macron és Joe Biden is reagált

Előbb Antony Blinken külügyminiszter, majd Joe Biden amerikai elnök adott ki közleményt a hétfő esti fejleményekkel kapcsolatban. A Fehér Ház által közzétett kommünikében Joe Biden megerősítette, hogy továbbra is elhivatott Ukrajna szuverenitásának és területi autonómiájának megőrzésében.

Joe Biden hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok készen áll gyorsan és határozottan döntést hozni és beavatkozni, partnereivel és szövetségeseivel egyetértésben a további orosz agresszió elleni fellépés érdekében – olvasható a Fehér Ház közleményében, amelyben hozzátették: az elnök Emmanuel Macronnal és Olaf Scholz német kancellárral is egyeztetett telefonon a lehetséges következő lépésekkel kapcsolatban.

Emmanuel Macron francia elnök szintén rövid közleményt adott ki hétfőn este, amelyben elítélte Oroszország döntését a szakadár területek függetlenségének elismerésében. A francia politikus leszögezte: kedden kezdeményezi az ENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli ülését.

Ezzel egy időben az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba szintén az ENSZ biztonsági tanácsához fordult rendkívül ülést kezdeményezve, már el is küldte a hivatalos megkeresést.

Boris Johnson brit miniszterelnök szóvivője a Guardiannek elárulta: kedden korán reggel kabinetülést tartanak, ahol megvitatják az orosz–ukrán konfliktus fejleményeit, döntenek az Egyesült Királyság esetleges beavatkozásáról és a szankciókról.

Törökország felszólította (pontosabban „erősen ajánlotta”) állampolgárait, hogy ha tehetik, minél előbb hagyják el a kelet-ukrán régiót. Törökország – amely a NATO tagja – tengeri határokkal bír a Fekete-tengeren Ukrajnával és Oroszországgal, és a konfliktus békés rendezésére hívta fel a figyelmet.

A nyugati országok sorra jelentették be már hétfőn este, hogy szankciókat helyeztek kilátásba Oroszországgal szemben. Több légitársaság, köztük az Air France és a Lufthansa is felfüggesztette ukrajnai járatait a konfliktus miatt.

Megszólalt az ENSZ főtitkára is

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára Kijev szuverenitásának megsértésének minősítette azt, hogy Oroszország két kelet-ukrajnai szeparatista régiót függetlennek ismert el. A főtitkár úgy véli, hogy az Orosz Föderáció döntése sérti Ukrajna területi integritását és szuverenitását, és nem egyeztethető össze az Egyesült Nemzetek Alapokmányának elveivel – fogalmazott az AFP által publikált közleményében.

(Index)