Zokognak már a szakadárok Biden súlyos megtorló rendelete miatt

Joe Biden amerikai elnök rendeletben tiltja meg, hogy bármely amerikai állampolgár "új kereskedelmi tevékenységet kezdeményezzen vagy befektessen" a délkelet-ukrajnai szakadár régiókban, amelyek szuverenitásának elismerését hétfő este jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök - jelentette be közleményében Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője.



Pedig alig várták már az amerikai befektetőket és kereskedőket a népköztársaságaikba... (fotó: Fehér Ház / Reuters)

Psaki azt írta: a rendelet "felhatalmazást ad arra is, hogy szankciókat vezessenek be bármely olyan személlyel szemben, aki úgy dönt, hogy Ukrajna e területein tevékenykedik". Az Egyesült Államok számított erre a lépésre Oroszország részéről, és "kész azonnal reagálni" - tette hozzá a szóvivő.

Psaki felhívta a figyelmet, hogy a mostani szankciók elkülönülnek azoktól "a gyors és súlyos gazdasági intézkedésektől", amelyeket Amerika "a szövetségesekkel és partnereivel egyeztetve" arra az esetre készített elő, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát. A szóvivő hozzátette, hogy továbbra is folyamatosan konzultálnak a szövetségeseikkel és partnereikkel a "következő lépésekről" és az ukrán határ mentén zajló eszkalációról.

"Határozottan elítéljük Putyin elnök azon döntését, amely szerint elismeri az úgynevezett donyecki és luhanszki népköztársaság függetlenségét" - jelentette ki hétfői közleményében Antony Blinken amerikai külügyminiszter.

A politikus szerint a mostani döntés ellentmond a minszki megállapodásban foglalt orosz kötelezettségvállalásoknak, valamint Oroszország diplomácia iránti állítólagos elkötelezettségének, és "egyértelmű támadás Ukrajna szuverenitása és területi integritása ellen." Blinken úgy fogalmazott: "támogatásunk Ukrajna szuverenitása és területi integritása, valamint Ukrajna kormánya és népe iránt megingathatatlan."

A Fehér Ház közleménye szerint a Biden vezette kabinet hamarosan további intézkedéseket is bejelent, amiért "Oroszország kirívóan megsértette nemzetközi kötelezettségvállalásait".

Azt is közölték, hogy Biden telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia államfővel, valamint Olaf Scholz német kancellárral. Az amerikai elnök Vlagyimir Putyin bejelentése után szintén telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel is.

Amerikai hírügynökségi információk szerint a Biden-adminisztráció elrendelte, hogy az amerikai nagykövetség még Ukrajnában maradt munkatársai is hagyják el a kelet-európai országot. A külügyi tárca február közepén jelentette be, hogy a kijevi nagykövetségen megszünteti az amerikaiaknak nyújtott konzuli szolgáltatást, amelyet átmenetileg a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) városában lévő amerikai képviseleten vehetnek igénybe. A Bloomberg értesülései szerint a nagykövetséget most "Lengyelországba költöztetik."

