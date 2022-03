Külföld :: 2022. március 2. 12:25 ::

A Nyugat kerülőutakon kezdte meg a fegyverek szállítását Ukrajnába

Németország, Spanyolország és Nagy-Britannia a fegyvereket katonai szállítógépeken egy lengyelországi repülőtérre szállítja, onnan az ukrán határig mindössze 100 km. Összességében 16 EU-állam csatlakozott a fegyverszállításokhoz.

Brüsszel úgy döntött, itt az ideje, hogy fegyvereket adjon Kijevnek. Félmilliárd eurót különítenek el a vásárlásra és szállításra, beleértve a harci repülőgépeket is. Magyarország az egyetlen ország, amely többször megerősítette, hogy partnereikkel ellentétben nem pumpálják fel Ukrajnát fegyverekkel, de a szállításokról szóló EU-s döntést a hírek szerint Szijjártóék sem akadályozták.

“A fegyveres konfliktusokba való be nem avatkozás stratégiája, amelyet Európa a második világháború vége óta betartott, radikálisan megváltozott az ukrán katonai műveletek során” - írja a görög newsbeast.gr portal. A honlap megjegyzi, hogy az Európai Unió a történelem során először támogat egy katonai konfliktusban részt vevő országot, és ezt a támogatást fegyverekkel is biztosítja. Az EU (benne NATO-tagállamokkal) aktívan szállít fegyvereket Ukrajnának. A portál hosszú listát tartalmaz a "halál szállítóiról":

Németország: 1000 páncéltörő ágyú, 500 Stinger rakéta, 10 000 tonna üzemanyag. Berlin engedélyt adott Hollandiának 400 német gyártmányú páncéltörő ágyú, Észtország pedig 9 tüzérségi löveg szállítására.;

Franciaország: légvédelmi rendszerek, digitális fegyverek, üzemanyag;

Egyesült Királyság: 2000 páncéltörő rakéta, mellény, sisak és csizma;

Belgium: 2000 géppuska és 3800 tonna üzemanyag;

Hollandia: 200 Stinger rakéta, fegyver és sisak;

Portugália: G3 puskák, gránátok, lőszerek, testpáncél, sisakok, hordozható rádiók;

Svédország: 5000 páncéltörő ágyú, 5000 sisak, 5000 golyóálló mellény és 135 000 porció étel;

Csehország: több ezer géppuska, géppisztoly, mesterlövész puska, pisztoly és lőszer, összesen 7,6 millió euró értékben;

Görögország: katonai felszerelések és humanitárius segélyek; (bővebben nem részletezték)

Észtország, Litvánia, Lettország: Javelin és Stinger páncéltörő és légvédelmi ágyúk az Egyesült Államokkal együttműködve;

Szlovákia: lőszer és üzemanyag, összesen 11 millió euró;

Románia: golyóálló mellények, sisakok;

Bulgária bejelentette a katonai és humanitárius segélyek küldését, részletezés nélkül.

Több ezer páncéltörő fegyvert küld Ukrajnának a múltban semleges Svédország. A Finn Államtanács (egykor szintén semleges ország) egy rendkívüli ülésen lehetővé tette Észtország számára, hogy Kijevet 122 mm-es tarackokkal lássa el.

A görög légierő két C-130-as szállító repülőgépe Kalasnyikov gépkarabélyokkal és rakétavetőkkel indult Lengyelországba, NATO-szövetségeseivel együttműködve. Az első repülőgép rakterében golyóálló mellények, géppuskák, rakétavetők találhatók. A második C-130 humanitárius segítségnyújtás. A repülőgépeket Nikos Hardalias, Görögország védelmi miniszterhelyettese kísérte.

Ahogy Ben Wallace brit védelmi miniszter február 28-án elmondta, Nagy-Britannia fegyverekkel látja el Ukrajnát az orosz katonai művelet megkezdése óta. A miniszter nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a szállítások végrehajtásának részleteit ("biztonsági okokból"). Ismeretes, hogy a modern hordozható NLAW-ról (új generációs könnyű páncéltörő fegyverről) van szó. Feltételezhető, hogy több mint ezer ilyen fegyvert szállítottak Ukrajnába.

Február 27-én Jens Stoltenberg NATO-főtitkár bejelentette, hogy közvetlenül a NATO-n keresztül növeli Ukrajna fegyverellátását. Ukrajna fegyvereinek fő szponzora természetesen az Egyesült Államok, már több éve aktívan elkezdték felfegyverezni Kijevet.

A hivatalos adatok szerint 2014-ben és 2015-ben Kijev 119 millió dollár értékben kapott segítséget. Washingtonban úgy vélték, hogy ez a pénz felszerelések vásárlására ment: katonai egyenruhák, cipők, sisakok, több mint kétezer golyóálló mellény, raktári rendszerek, gyógyszerek vásárlására. Azonban kiderült, hogy a 119 millió dollárt Ukrajnában egyszerűen elsikkasztották.

2015 óta az Egyesült Államok immár folyamatosan harci eszközökkel látja el Kijevet. Természetesen nem ingyen, hanem különféle hitelek formájában, amit majd az ukránok következő nemzedékeinek kell visszafizetniük.

Az USA egyre nagyobb figyelmet fordított az ukrán hadsereg NATO-szabványok szerinti szerkezetátalakítására. A Lvov (Lemberg) mellett található bázisokon a nyugati oktatók folyamatosan képezték át az ukrán fegyveres erők katonáit és tisztjeit. Végül Washington elindította Kijev számára az úgynevezett “halált okozó fegyvereket” is.

2021-ben az Egyesült Államok már évi 300 millió dollárra növelte az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget. Ez az összeg nem tartalmazta az ukrán flotta katonai hajóinak létrehozására vonatkozó szerződéseket. Ez újabb több mint 600 millió dollár.

Röviddel az orosz csapatok katonai műveletének megkezdése előtt az amerikaiak nagy mennyiségű Javelin páncéltörő rakétát adtak át a kijevi rezsimnek. A minap pedig a Biden-adminisztráció felkérte a Kongresszust, hogy hagyjon jóvá újabb 6,4 milliárd dollárt "az ukrán válság számára" az eddig már nyújtott támogatáson felül. Úgy tűnik, Ukrajna jelenlegi lakóinak még dédunokái is fizetni fogják az elmúlt húsz év USA által nyújtott “katonai támogatását”.

Az elmúlt napokban drámaian megnőttek az Európából az ukrán fegyveres erőkhöz induló fegyverszállítások. Összességében a fegyverek nemrégiben érkeztek Ukrajnába 16 országból. A fegyvereket vasúton is szállítják. Ahogy Liz Truss brit külügyminiszter a G7-országok külügyminisztereinek vasárnapi találkozója után bejelentette: "megállapodtunk abban, hogy folytatjuk a védelmi fegyverek és felszerelések szállítását Ukrajnának, valamint megerősítjük a szankciókat az orosz gazdaság gyengítése érdekében."

Joseph Borrel, az EU külügyi és biztonságpolitikai főbiztosa megerősítette ezt az információt: elmondása szerint az EU tagállamai megállapodtak abban, hogy “halált okozó fegyvereket” küldenek Ukrajnának 450 millió dollár értékben, és további 50 millió dollárt különítenek üzemanyagokra és védőfelszerelésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez volt az első alkalom, hogy az Európai Unió ilyen lépést tett. "Ez egy fordulópont" - mondta.

Láthatóan a Nyugat ragaszkodik ahhoz, hogy a kijevi rezsim harcoljon Oroszországgal az utolsó ukránig és az utolsó centig. Természetesen igen dicséretes a “humánus és demokratikus” kijevi rezsim támogatása, de úgy tűnik, van egy bökkenő. Az ukrán hadsereg túlnyomó része már harapófogóba zárva várja az ország keleti részén, hogy megadja magát, vagy hősiesen elpusztuljon az orosz fegyverektől, az ország teljes területét pedig az orosz légierő tartja teljes ellenőrzés alatt.

Nyilván nem nézik majd azt sem tétlenül, ha ukrán területre lép a nyugati fegyverkonvoj, amely bőven belül van még az orosz Kalibr rakéták 2000 km-es hatósugarán. Az sem ismeretes még, hogy a szedett-vedett nyugati zsoldoshadsereg kihez csatlakozik majd Nyugat-Ukrajnában, hiszen a laktanyákat és a teljes katonai infrastruktúrát már több napja, néhány óra alatt lerombolta az orosz taktikai haderő.

Gyaníthatóan nem is katonai sikerek a nyugati nagyzsebűek valódi céljai, hanem, ahogy don Corleone mondta: “It's not personal Sonny. It's strictly business!”

(Kuruc.info - olvasónktól)