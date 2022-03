Az ukrán hadsereg hétfő hajnalban kiadott helyzetértékelése szerint az orosz erők Kijev ostromára készülnek, ezzel egyidejűleg teljes ellenőrzés alá akarják vonni Irpiny és Bucsa településeket az ukrán főváros közelében, és próbálják elérni Kijev keleti külvárosait. /Frissülő összeállítás./



Vadim Deniszenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója vasárnap este arról beszélt egy élő televíziós műsorban, hogy a Kijev felé vezető utakon nagy számban gyülekeznek az orosz erők és harci járművek. A tanácsadó szerint az ukrán vezetés abból indul ki, hogy a következő napok döntő ütközetét Kijevért fogják vívni - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram-csatornáján azt írta, hogy harcok folynak Kijev közelében, és a főváros igyekszik felkészülni a védekezésre. Elmondása szerint több ellenőrzőpontra ellátogatott a város határában, és azt tapasztalta, hogy az ukrán biztonsági erők elszántak mindenféle támadás visszaverésére.

Ukrán tisztségviselők közlése szerint az orosz erők országszerte több tüzérségi és rakétatámadást hajtottak végre vasárnap. A Kijevtől északra fekvő Csernyihiv város lakónegyedeire nagy erejű bombákat dobtak. Este heves tüzérségi támadás érte a déli Mikolajiv és a keleti Harkiv városokat.

Zelenszkij bírálta, hogy a Nyugat szó nélkül hagyja a hadiüzemek orosz fenyegetését

Bírálta a nyugati országok vezetőit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amiért szó nélkül hagyták Oroszország arra vonatkozó bejelentését, hogy hadiüzemeket fog támadni.

"Egyetlen vezetőt sem hallottam, aki reagált volna erre" - mondta vasárnap késő este közzétett videóüzenetében Zelenszkij.

"Az (orosz) agresszornak ez az arcátlansága egyértelmű jelzés kell, hogy legyen a Nyugatnak arra nézve, hogy az Oroszországra kivetett szankciók nem elégségesek" - tette hozzá.

Kiemelte: az ukrajnai hadiüzemekben több ezren dolgoznak, ezek a létesítmények városokban működnek, és több százezer ember él a közelükben.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, hogy az orosz haderő nagy pontosságú fegyverekkel csapást készül mérni ukrajnai hadiüzemekre. Emiatt arra figyelmeztették ezeknek a katonai ipari létesítményeknek az alkalmazottjait, hogy hagyják el az üzemek területét.

Az ukrán elnök szorgalmazta, hogy hozzanak létre "bíróságot", ahol felelősségre vonnák azokat, akik ilyesféle bűncselekményeket követnek el.

Zelenszkij felhívta a figyelmet arra, hogy "a megszállók" a jelek szerint úgy érzik, büntetlenül cselekedhetnek, ha így előre bejelenthetik "tervezett kegyetlenkedéseiket".

Franciaország jódtablettákat küldött Ukrajnának

Franciaország különböző egészségügyi termékeket, köztük jódtablettákat küldött Ukrajnának az orosz hadsereggel szembeni harcok során esetlegesen bekövetkező nukleáris baleset okozta vészhelyzet esetére - jelezte vasárnap a francia külügyminiszter. Jean-Yves Le Drian azt is kijelentette: hisz Ukrajna végső győzelmében az orosz invázióval szemben.

"Igen, küldtünk egészségügyi termékeket, s az is van benne" - mondta Jean-Yves Le Drian a France 5 köztelevízióban azon kérdésre, hogy Franciaország tényleg küldött-e jódtablettákat Ukrajnának.

Délután Franciaország ukrajnai nagykövete, Etienne de Poncins a BFM hírtévében közölte: 2,5 millió adag jódkészítmény érkezik Ukrajnába Franciaországból nukleáris vészhelyzet esetére.

A külügyminiszter megerősítette: vasárnap délután Emmanuel Macron francia államfő ismét beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel "a nukleáris védelem szavatolása" érdekében.

A csaknem kétórás megbeszélésen a francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint Emmanuel Macron a zaporizzsjai nukleáris erőműnél péntekre virradóra történt bombázást követően "súlyos aggodalmának" adott hangot az ukrajnai atomerőművek biztonsága miatt. Az orosz elnök kijelentette, hogy nem áll szándékában megtámadni atomerőműveket, és kész tiszteletben tartani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) az atomerőművek védelmét érintő rendelkezéseit - olvasható a francia elnöki közleményben, amely szerint Putyin beleegyezett abba, hogy "a NAÜ, Ukrajna és Oroszország között párbeszéd kezdődjön az erőművek biztosításáról". Hétfőn a NAÜ Kormányzótanácsa javaslatokat szeretne tenni ennek érdekében.

Jean-Yves Le Drian arról is beszélt, hogy hisz Ukrajna végső győzelmében, de tart attól, hogy az ukrán nagyvárosok orosz ostroma rombolással és civil áldozatokkal járhat.

"Tíz napja a legszembetűnőbb Ukrajna erős ellenállóképessége, amire a szakértők nem számítottak" - hangsúlyozta Jean-Yves Le Drian.

"Most következnek az ostromok, amelyek szomorú tapasztalatunk szerint részét képezik az orosz erők tevékenységének" - tette hozzá.

"Előttünk van Groznij és Aleppó példája, ez fog most elkezdődni" - hívta fel a figyelmet, az elmúlt évtizedekben az orosz bombázások által romba döntött csecsen és szíriai városokra utalva. "Úgy vélem, hogy látni fogjuk Mariupolnál, amikor vége lesz a háborúnak, borzalmas lesz, és ott van Odessza és aztán Kijev" - fogalmazott Jean-Yves Le Drian.

Az Elysée-palota szerint Emmanuel Macron úgy ítéli meg, hogy az orosz elnök "továbbra is nagyon eltökélt azon céljai elérésében, amelyeket nácitlanításnak vagy Ukrajna semlegesítésének nevez", valamint a Krím félsziget és a Donyec-medence függetlenségének elismertetésében, ami pedig Párizs szerint "elfogadhatatlan az ukránok számára".

"Úgy vélem, hogy Ukrajna győzni fog" - jelentette ki a francia külügyminiszter Oroszország diplomáciai elszigetelődésére és a nemzetközi szankciók hatásaira alapozva.

"Jelentős szankciókat foganatosítottunk, amelyek hatásai most kezdenek súlyosakká válni, és szerintem egyre súlyosabbak lesznek. Emiatt a háború ára elviselhetetlen lesz, s egy idő után Putyin elnöknek azzal kell szembesülnie, hogy döntenie kell: vagy hatalmas következményekkel jár mindez Oroszország működésére, vagy megnyitja a tárgyalásokat" - mondta a francia külügyminiszter.

Letartóztattak egy papot Oroszországban háborúellenes prédikáció miatt

Aktivistacsoportok számoltak be arról, hogy Oroszországban letartóztattak egy papot vasárnap, mert háborúellenes prédikációt tartott, és bíróság elé kell állnia hétfőn.

John Burdin atyát nem sokkal azután vették őrizetbe, hogy beszédet mondott egy kis gyülekezetnek, amelyben a háború ellen prédikált, valamint közölte a helyiekkel, milyen pusztítás és bombázás zajlik az ukrán városokban. A rendőrség a fegyveres erők hiteltelenítése címen vádolta a papot. Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta eddig több mint 13 ezer embert tartóztattak le, amiért a háború ellen tüntettek, közülük vasárnap több mint 4600-at.

Videón, ahogy lelőnek egy repülőgépet Harkiv fölött

Felkerült a Twitterre egy videó, amelyben az látható, ahogy lelőnek egy repülőgépet Harkiv fölött. A BBC szerint hiteles a felvétel, ám nehéz meghatározni a pontos helyszínt, valamint azt, hogy orosz vagy ukrán repülőgépről van-e szó.

Egyes források szerint egy orosz Szu–25-ös lőtt le az ukrán légvédelem Harkiv közelében. Állításuk szerint az ukránok szerint az invázió kezdete óta több mint 80 orosz repülőgépet és helikoptert lőttek le eddig.

Zelenszkij sírig tartó üldözéssel fenyeget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztette az orosz csapatokat, hogy eljön az ítélet napja a szándékos emberölések miatt, amelyeket Ukrajna inváziója idején követnek el.

Hányan haltak már így meg? Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk. Mindenkit megbüntetünk, aki szörnyűségeket követett el a háborúban, a mi hazánkban. Nem lesz számotokra csendes hely ezen a földön, leszámítva a sírt – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy úgy tűnik, az oroszok még többet akarnak ölni, ezért sürgeti a nyugati vezetőket, hogy tegyenek még határozottabb lépéseket Moszkva ellen.

Kiadta a legfrissebb jelentését a brit védelmi minisztérium

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közzétette a legújabb hírszerzési jelentését, amelyben azt állítja, hogy az orosz erők „minimális szárazföldi előrenyomulást” hajtottak végre a hétvégén – írja a The Guardian.

A következő pontokról számolt be a szervezet:

Az orosz hadsereg tűzszünetet és humanitárius folyósokat ígér

Az Interfax orosz hírügynökség szerint ma délelőtt 10 órakor az orosz hadsereg tűzszünetet tart és humanitárius folyosókat nyit meg Ukrajna városaiban – számolt be a Sky News.

A szóban forgó, a civilek evakuálására szolgáló folyosók Kijevben, Mariupolban, Harkivban és Szumiban nyílhatnak meg.

Oroszország ételt szállít a Herszon városában élőknek

Az orosz katonák több mint 140 tonna humanitárius segélyt szállítottak az orosz megszállás alatt lévő ukrajnai Herszon régió lakosainak – számolt be az Interfax az orosz védelmi minisztérium közleményéről.

A humanitárius segítségnyújtás hús- és halkonzervekből, gabonafélékből, növényi olajból, palackozott vízből, pékárukból és egyéb alapvető termékekből áll. Herszon városának különböző pontjain, így a város külső területein is mindenki hozzájuthat élelmiszerhez – áll a közleményben.

A humanitárius segélyt szállító konvoj Krímből érkezett az ukrán városba. Az orosz hírügynökség szerint a Herszon melletti települések lakói is elkezdtek kapni segítséget Oroszországtól.

Orosz magánszemélyek havi 5 ezer dollárig utalhatnak külföldre

Az orosz jegybank havi legfeljebb 5 ezer dollárban korlátozta magánszemélyek banki átutalását külföldre más személyeknek, köztük házastársaknak és közeli hozzátartozóknak.

A jegybank közleményében azt írta: "figyelembe véve a devizapiac megnövekedett volatilitását, a pénzügyi stabilitás biztosítását célzó korábbi döntéseken túlmenően arra utasítja a felhatalmazott bankokat, hogy a belföldi magánszemélyek esetében 5 ezer dollárban korlátozzák a havi átutalásokat más természetes személyeknek, beleértve házastársakat és közeli hozzátartozókat.

A jegybank a közeli hozzátartozók közé sorolja a szülőt, gyereket, nagyszülőt, unokát, testvért és féltestvért, az örökbefogadó szülőt és az örökbe fogadott gyereket.

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajna elleni háború miatti szankciók kiváltotta rubelgyengülés hatására 10 ezer dollárnak megfelelő összegben korlátozta a készpénzkivitelt külföldre.

A tengerről lövik az ukrán kikötővárost

Az Odesszai Regionális Katonai Igazgatóság hadműveleti parancsnoksága szerint Oroszország rakétacsapást mért a tengerről az odesszai régió egyik területére – számolt be a Sky News.

A rakétazápor Tuzla faluját érte, amely mintegy 109 kilométerre délnyugatra fekszik Odesszától. Az áldozatokról nem számoltak be, bár a hatóságok szerint a támadás kritikus infrastruktúrákat érintett.

Odessza kikötőváros egyébként kiemelt célpontja Oroszországnak, mivel elfoglalása elzárná Ukrajnát tengeri importjának és exportjának túlnyomó többségétől.

Mikolajiv is tűz alá került

Állítólag az orosz erők ágyúkkal lőtték Mikolajiv városát hétfő reggel, mindössze egy nappal azután, hogy az ukrán csapatok kiszorították őket a város határairól – számolt be a The Guardian.

A város polgármestere, Olekszandr Szenkevics a Facebookon közzétett üzenetében megerősítette a hírt, amelyben azt írta, hogy az orosz csapatok lakóépületeket vettek célba a városban, és meg is osztott egy videót egy lángokba borult panelházról.

Sok lövedék van a városban, amelyek nem robbantak fel... ne közelítsék meg őket, ne emeljék fel, és ne próbálják megmozgatni őket – figyelmeztetett a polgármester.

Ezért nem vet be atomfegyvert a Nyugat ellen Putyin

Andréi Kozyrev volt orosz külügyminiszter kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök miért nem fog atomfegyvert bevetni a Nyugat ellen – számolt be a Sky News. Egy Twitter-bejegyzésben azt mondta, hogy Putyin „racionális" ember, és hogy Ukrajna inváziója – bár „borzalmas" – nem irracionális.

Ennek szerinte három oka van:

Tehát Kozyrev véleménye szerint Putyin racionális; tekintettel erre, az orosz elnök nem fog szándékosan atomfegyvert használni a Nyugat ellen.

Azonban egy „nem szándékos" katasztrófa még benne van a levegőben a volt külügyminiszter szerint, ugyanis az atomerőművek közelében való lövöldözés könnyen oda vezethet.

