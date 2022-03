Külföld, Videók :: 2022. március 17. 17:27 ::

Highway to Hell: az ukránok optimistán számolják az elesett oroszokat - néha többször is

Az ukrán vezérkar közösségi oldalán csütörtökön újabb adatokat közöltek az állítólagos orosz háborús veszteségekről.



E szerint az invázió kezdete óta

legalább 14 ezer katonát,

444 tankot és 1435 páncélozott szállítójárművet,

108 helikoptert és 86 repülőt,

201 löveget, 72 föld-föld alapú és 43 föld-levegő alapú rakétarendszert vesztettek az oroszok.

A nyugati becslések óvatosabbak



Mindeközben a New York Times pentagoni tisztviselőkre hivatkozva ennél valamivel óvatosabb becsléseket közölt. Azt írták , legalább hétezer orosz katona halhatott meg a háború kezdete óta.

A Pentagon tisztviselői szerint a fenti adat a hírszerzési jelentések mellett műholdas képek és fotók, videófelvételek részletes elemzésén is alapul. Becsléseik szerint az oroszok eddig több mint 150 ezer katonát vetettek be Ukrajnában, akik közt a hétezer halálos áldozat mellett 14–21 ezer sebesült is lehet.

Ukrán főparancsnok: Highway to Hell

Valerij Zsaluzsnyij ukrán főparancsnok közzétett egy videót az AC/DC híres számával, a Highway to Hell-lel, azt demonstrálva, hogy az orosz csapatok tényleg a pokolba érkeznek, ha megtámadják őket.

A főparancsnok a több mint háromperces videóban azt mutatta be, hogy az ukrán tüzérség miként várja Kijev közelében az oroszok 35. (Vörös zászlós) hadseregét, amely belarusz területről hatolt be Ukrajnába.

(Index nyomán)