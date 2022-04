Külföld, Holokamu :: 2022. április 6. 22:26 ::

Mariupol polgármestere az ún. holokauszt legendás egyediségét veszélyezteti

Az Azovi-tenger partján fekvő, Donyeck megyei Mariupolba benyomult orosz erők mobil krematóriumokat alakítottak ki, amelyekben az általuk megölt civil lakosok holttesteit égetik el, hogy eltüntessék a bűntetteik nyomait - írta szerdán az ukrajnai kikötőváros vezetése a Telegram üzenetküldő portálon.

A közlemény szerint - amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett - miután komoly nemzetközi visszhangot váltott ki a Kijev környéki Bucsában elkövetett vérengzés, a legfelső orosz katonai vezetés elrendelte, hogy semmisítsék meg az orosz hadsereg Mariupolban elkövetett bűncselekményeinek minden bizonyítékát. "Egy héttel ezelőtti óvatos becslések szerint is legalább ötezren haltak meg a városban. Tekintettel a város méretére, a katasztrofális pusztításra, a blokád időtartamára és a kemény ellenállásra, mariupoli civilek tízezrei válhatnak a megszállók áldozataivá" - írta a városi tanács. Hozzátette, hogy az orosz csapatok nemcsak a holttesteket égetik el, hanem az általuk elkövetett atrocitások lehetséges szemtanúit is igyekeznek felderíteni és "megsemmisíteni". A városvezetés szemtanúkra hivatkozva hozzátette, hogy mindezekbe bevonták a donyecki Moszkva-barát szakadárok különleges egységeit is.

"A náci koncentrációs táborok fennállása óta a világ nem látott akkora mértékű tragédiát, mint amilyen Mariupolban történt. Az oroszok az egész városunkat haláltáborrá változtatták" - fogalmazott Vadim Bojcsenko, Mariupol polgármestere.

A kikötővárost március eleje óta tartja blokád alatt az orosz hadsereg, miközben folyamatosan lő óvóhelyként szolgáló polgári épületeket - emlékeztetett a hírportál. Hozzátette, hogy az orosz erők nem engednek be a városba segélyszállítmányokat sem, ami miatt mariupoliak elmondása szerint már többen éhen haltak a városban.

Ukrajna keleti részében Harkiv, Donyeck és Luhanszk megyék vezetése arra szólította fel a helyi lakosokat, hogy mielőbb távozzanak el lakóhelyükről, amíg van lehetőségük elhagyni ezeket a régiókat. Erről Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes, az "ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért" felelős tárca vezetője beszélt egy szerdai tévéműsorban, hozzátéve: az ukrán vezetés mindent megtesz azért, hogy a lakosok kimenekítése szervezetten folyjon.

Zelenszkij nem akar elveszni a részletekben: a teljes orosz vezetés háborús bűnösökből áll

A teljes orosz vezetés háborús bűnösökből áll - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij a Habertürk török televíziónak adott interjújában, amelyet a Telegram-oldalán is közzétett.

"Úgy gondolom, az orosz hadsereg, a politikai vezetés, mindenki, aki részt vett ennek a műveletnek a kidolgozásában, a parancsnokok és a parancsok végrehajtói mindannyian háborús bűnösök" - hangoztatta az ukrán elnök.

"Nemcsak egy ember felelős" - mondta Zelenszkij Vlagyimir Putyin orosz államfőre utalva, aki február 24-én elrendelte az ukrajnai "különleges katonai műveletet".

