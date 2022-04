Külföld :: 2022. április 11. 17:27 ::

Kaczynski azt mondta, bizonyítéka van arról, hogy az oroszok ölték meg az ikertestvérét

Jaroslaw Kaczynski, a vezető lengyel kormánypárt, a Jog is Igazságosság (PiS) elnöke azt állítja, bizonyítékai vannak arra nézve, hogy az oroszok által elkövetett merényletben halt meg ikertestvére, az egykori lengyel elnök, Lech Kaczynski a 2010-es repülőbalesetben. Kaczinsky azt állítja, nagyon hamar be is fogja mutatni az erről szóló bizonyítékokat, írja az Azonnali.



Fotó: TVN24

A baleset még 2010. április 10-én történt, amiben 96 ember vesztette életét, köztük az akkori elnök, Lech Kaczynski, a felesége, és számos magas rangú lengyel politikus, akik éppen Oroszországba tartottak, hogy megemlékezzenek az 1940-es katyni vérengzésről, amelyben a szovjet hadsereg több ezer lengyel tisztet és katonát végzett ki.

A tragédia okai számos vitát váltottak ki a lengyel parlamentben: a jobboldal az akkori liberális kormányt a látogatás gondatlan előkészítésével vádolta meg, valamint a nyomozás hiányosságairól beszélt. Oroszország minden felelősséget a lengyelekre hárított.

Kaczynski néhány ezer, az elnöki palota előtt összegyűlt megemlékezőnek azt mondta vasárnap, részletes és több forrás által is megerősített válasza van a történtekre, beleértve külföldi forrásokat is. Ennél többet azonban nem árult el az egykori elnök testvére, mindössze annyit tett hozzá, hogy hamarosan a széles nyilvánosság is értesülhet arról, amiről ő már tud.

Jaroslaw Kaczynski beismerte továbbá, hogy a merénylet ötletgazdáinak és végrehajtóinak beazonosítása még várat magára – mindazoké, akik Lengyelországban, és főleg azoké, akik Oroszországban vettek részt benne.

A politikus emellett arról is elmélkedett, hogy testvére azért állhatott Moszkva útjában, mert az orosz érdekek ellen határozottan lépett fel mind a grúziai háború során, mind olyan gázvezetékek kérdésében, amelyek elkerülték volna Lengyelországot.

A repülőgép lezuhanása utáni napokban a PiS több vezető politikusa is az akkor épp miniszterelnöki posztot betöltő Vlagyimir Putyint vádolta meg azzal, hogy köze van a balesethez. Jaroslaw Kaczynski azt is elmondta, hogy szerinte a posztkommunista Oroszország ugyanolyan gyilkos bűnöket követ el, mint kommunista elődje.

„Felhívást intézek a szabad Európához, hogy mobilizálódjunk, és védjük meg Ukrajnát és a szabadságot. Ehhez az is kell, hogy tisztázzuk ezt a merényletet, és bíróság elé állítsuk a felelősöket” – zárta gondolatait a PiS vezére.

