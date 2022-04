Külföld :: 2022. április 16. 21:48 ::

Ezúttal az orosz védelmi minisztérium jelentette be, hogy megtisztították Mariupolt

Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette, hogy megtisztította Mariupol teljes városi területét az ukrán csapatoktól, és közölte, hogy csak néhány fegyveres maradt az utóbbi időben heves harcok színteréül szolgáló Azovsztal acélműben – írja a Reuters. A minisztérium egy online bejegyzésben közölte, hogy április 16-ig az ostromlott kikötőváros védői több mint 4000 embert vesztettek.

Az orosz erők több hete próbálják elfoglalni a kikötőt, amely a Fekete-tengertől északkeletre lévő Azovi-tenger mellett terül el. „Mariupol városi területét megtisztították (...) az ukrán csoport maradványai jelenleg teljes blokád alatt állnak az Azovsztal acélmű területén” – közölte a minisztérium. „Az egyetlen esélyük az életük megmentésére az, ha önként leteszik a fegyvert és megadják magukat”.

Kijevből nem érkezett azonnali reakció az orosz minisztérium nyilatkozatára, amely azt is közölte, hogy eddig 1464 ukrán katona adta meg magát. Moszkva szerint az Ukrajna által elszenvedett, általa "pótolhatatlannak nevezett veszteségek" száma összesen 23 367 fő, de nem szolgált bizonyítékokkal, és azt sem közölte, hogy ez csak a halottakat vagy a sebesülteket is magában foglalja-e.

Tegyük gyorsan hozzá még azt, hogy nem ez az első alkalom, hogy Mariupol elestének híre körbeszalad a sajtón, közel három hete a város polgármestere is erről számolt be, de a védők ennek ellenére folytatták a harcot, úgyhogy továbbra is érdemes óvatossággal kezelni a nagy bejelentéseket, érkezzenek bármelyik oldalról - reménykedik a HVG.

Amennyiben "kiiktatnák" a város védőit, többé nem tárgyalna az oroszokkal Zelenszkij.

„A reguláris hadsereg azon tagjai, mint a tengerészgyalogosok (...) megadták magukat. Míg a nacionalisták, vagyis a nacionalista zászlóaljak tagjai, úgy tűnik, nem szándékoznak letenni a fegyvert, ezért őket ki kell iktatni” – mondta az orosz sajtónak Denisz Pusilin, a donecki népköztársaság vezetője.

A Pusilin bejelentésére reagálva Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy az oroszok nagy hibát követnek el, ha így tesznek, mivel azzal a tárgyalások minden formájának is véget vetnek.

Ukrajna továbbra is fenntartja, hogy csapatai még mindig kitartanak Mariupol romjai között, ahol az ukrán erőket visszaszorították a kikötő melletti Azovsztal fémgyárig. Az oroszok korábban arról számoltak be, hogy a várost védő ukrán tengerészgyalogos dandár letette a fegyvert, míg az ukrán fél ezt tagadta és arról beszélt, hogy a dandár kitört a gyűrűből és csatlakozott a várost védő Azov ezredhez.

