Külföld :: 2022. május 4. 21:37 ::

Kula bá megint olajembargót követelt - aki ellenezni meri, az "cinkos Oroszország bűneiben"

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter sürgette szerdán Ukrajna európai uniós partnereit, hogy mihamarabb vessenek ki embargót az orosz energiahordozókra, és úgy vélte, hogy akik ellenzik ezeket a lépéseket, valójában cinkossá válnak Oroszország ukrajnai bűneiben.

Erről a tárcavezető a Jevropejszka Pravda hírportál szerint egy tévéműsorban beszélt, kommentálva az EU-ban folyó vitákat a hatodik szankciócsomagról, amelynek alapját az olajembargónak kellene képeznie.

"Most egy abszurd helyzetet figyelhetünk meg: az EU egyik kezével támogatja Ukrajnát, pénzügyi segítséget nyújt, különféle szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, erőforrásokat mozgósít Ukrajna fegyverellátására, ugyanakkor továbbra is fizet Oroszországnak a gázért és az olajért, táplálva ezáltal az orosz hadigépezetet. Amíg Oroszország továbbra is eurómilliárdokat kap az uniótól, nem tudjuk összetörni a hadigépezetét" - hangsúlyozta Kuleba. Üdvözölte egyúttal az olajembargóról folyó egyeztetések folytatódását.

"Annak persze nem örülünk, hogy 6-8 hónapot csúszik az embargó bevezetése, de a semminél ez is jobb. Egy dolgot szeretnék világosan elmondani: ha Európában bármely ország továbbra is ellenzi az orosz olajra vonatkozó embargót, akkor minden okunk megvan arra, hogy azt mondjuk: ez az ország cinkos az Oroszország által Ukrajna területén elkövetett bűncselekményekben. A nevükön kell nevezni a dolgokat, és kimondani az igazságot. Bármilyen érvük is legyen, ha az olajembargó ellen szólnak, az azt jelenti, hogy Oroszország oldalán játszanak, és osztoznak a felelősségben mindazért, amit (Oroszország) Ukrajnában tesz" - hangoztatta a miniszter.

Viktor Mikita Kárpátalja megyei kormányzó egy tévéműsorban közölte, hogy a keddi orosz rakétacsapás után Volócnál helyreállították a károkat, és a szokásos rendben közlekednek a vonatok a régióban. Elmondta, hogy a támadás következtében senki sem sebesült meg. Kifejtette, hogy megjavították a megrongált elektromos alállomást, és a gázvezetéket, így a gázszolgáltatás is újraindult a térségben. Ugyanakkor kiemelte: a rakétatámadás fő célja az volt, hogy megbénítsa a közlekedési infrastruktúrát a régióban. Leszögezte, hogy Kárpátalja most egy "humanitárius régió", ahol a vasúti kommunikációt csakis humanitárius rakományok mozgatására és emberek evakuálására használják.

Kedd este Oroszország a volóci vasútállomás melletti transzformátorállomás ellen intézett rakétatámadást. Most először hajtottak végre csapást Kárpátaljai terület ellen az orosz erők - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Az orosz csapatok szerda este a keleti országrészben lévő Dnyipro központját lőtték, ott is károk keletkeztek a vasúti infrastruktúrában - közölte Borisz Filatov, megyeszékhely város polgármestere a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Az állami vasúttársaság vezetőjének közlése szerint a vasutasok közül senki sem sebesült meg.

Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnök arról számolt be, hogy szerdán hárman sebesültek meg aknarobbanástól. Egy férfi traktorral hajtott rá egy tankelhárító aknára Hoholiv falunál, a katasztrófavédelem két munkatársa pedig a csernobili atomerőmű körüli tiltott zónában egy tűzoltókocsival.

A kelet-ukrajnai Luhanszk megyei kormányzói hivatal közölte, hogy az orosz csapatok a régió csaknem háromévnyi szükségletét fedező mennyiségű, mintegy százezer tonna gabonát vittek ki az országból vagy semmisítettek meg, miközben a vetés még el sem kezdődött.

(MTI)