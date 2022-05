Külföld :: 2022. május 11. 20:50 ::

Még soha nem haltak meg ennyien drogtúladagolásban Amerikában

Tavaly több mint 107 ezer amerikai halt meg kábítószer- és gyógyszer-túladagolásban az Egyesült Államok Járványügyi Hivatalának (CDC) nyilvántartása szerint. Ez újabb tragikus rekordot jelent az ország egyre terjedő túladagolási járványában.



A 2021-es előzetes adat szerint nagyjából 5 percenként történt ilyen haláleset az országban. Ez 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, ami már akkor is rekordszám volt. A CDC felülvizsgálja a halotti bizonyítványokat, majd becslést készít, hogy figyelembe vegye a késedelmes és hiányos bejelentéseket is − írja az AP hírügynökséget idézve az Index.

Nora Volkow, a kérdéssel foglalkozó állami szerv, a National Institute on Drog Abuse (NIDA) igazgatója „igazán megrázónak” nevezte a legújabb számokat.

Az Egyesült Államokban több mint két évtizede majdnem minden évben emelkedik a túladagolásos halálesetek száma. A növekedés az 1990-es években kezdődött az opioid típusú fájdalomcsillapítók okozta túladagolásokkal, majd más ópiátok, például a heroin és – legutóbb – a fentanyl okozta halálesetek hullámai következtek.

Tavaly a fentanyllal és más szintetikus opioidokkal való túladagolások száma meghaladta a 71 ezret, ami 23 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ugyancsak 23 százalékkal nőtt a kokain okozta halálesetek száma, és 34 százalékkal a metamfetamin és más stimulánsok okozta halálesetek száma.

A túladagolásos halálesetek gyakran egynél több szernek tulajdoníthatók. Egyesek többféle szert szednek párhuzamosan, és az olcsó, ám rendkívül potens fentanylt egyre gyakrabban keverik bele más kábítószerekbe – gyakran a vásárlók tudta nélkül.

A fő ok az, hogy sokkal több ember − beleértve az alkalmi drogfogyasztókat és még a serdülőket is − találkozik, sokszor tudtán kívül is, ezekkel az erős szerekkel, amelyek már viszonylag kis mennyiségben is túladagolást okozhatnak − mondta el Volkow a nyilatkozatában.

A fentanyl egy szintetikus ópiátszármazék, amely csaknem százszor erősebb, mint a morfin. Az orvostudományban fájdalomcsillapítóként használják daganatos betegek számára. A fentanylt azért szokták a heroinhoz keverni, hogy a szer erősebb legyen. Amennyiben a használók ezzel nincsenek tisztában, az könnyen vezethet véletlen túladagoláshoz.

Ez egy közegészségügyi krízis, amelyet meg kell állítanunk. A halálos ópiátokat – mint a fentanylt és a heroint – nem érdekli, hogy ki vagy, és mit tettél le az asztalra – mondta az ügyben eljáró ügyész.

Az Egyesült Államokban az úgynevezett „ópiátkrízis” a pandémia idején is több áldozatot követelt, mint a koronavírus. Az ópiumalapú fájdalomcsillapítókat évtizedek óta használják, de az utóbbi években annyira elterjedtek, hogy az országban közegészségügyi katasztrófa fenyeget. A kialakult helyzetet közösen hozták össze a gyógyszergyártó cégek, a kábítószer-kereskedők, a kirúgástól rettegő, narkósoktól undorodó orvosok, a kínai vegyipar és az ország lakossága, amely egyre jobban hozzászokik a természetes és szintetikus ópiumszármazékokhoz.

Az ötven évnél fiatalabb amerikaiak körében a túladagolás, a "drug overdose" a vezető halálok manapság. A drug az angol nyelvben gyógyszert és kábítószert is jelent, és az amerikai opioidválsághoz mindkettő hozzájárult.

Az ópiátkrízis nulladik órája az lehetett, amikor a Purdue Pharma rengeteg pénzt kezdett el költeni az orvosok között új fájdalomcsillapítója népszerűsítésére. Az OxyContin egyik fő összetevője egy ópiátagonista, az oxikodon. Igen erős fájdalomcsillapító; nem fejfájásra szoktak ilyet szedni, hanem végső stádiumú rákbetegségre. Az 1990-es években agresszív reklámkampány indult az oxikodon (és a hasonló hatású félszintetikus opioid, a hidrokodon) népszerűsítésére. Az OxyContin eladásai tíz év alatt megtízszereződtek az országban.