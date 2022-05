Külföld, Videók :: 2022. május 17. 20:26 ::

Letolt gatyával, tökrészegen feküdt autója mellett a rendőrfőnök New Jersey-ben

Április 22-én este a New Jersey állambeli Hamilton egyik lakosa hívta fel a segélyhívót azzal, hogy egy autós "összevissza cikázik az úton", és majdnem elvitt egy postaládát is. A bejelentő attól tartott, hogy a sofőr meg fog ölni valakit. Később újra jelentkezett, és elmondta, hogy a pickup megállt, a vezető pedig az út közepén fekszik - derül ki a New York Post birtokába került dokumentumokból.

A lap most közzétette azokat a felvételeket is, amelyeket a kiérkező rendőrök testkamerája rögzített.

A videón látható, hogy az autó az út szélén áll, az ajtaja nyitva van, a sofőr pedig a jármű mögött fekszik az úttesten. A rendőrök először még viccelődtek is azon, hogy a férfi kulcsa és mobiltelefonja az úttesten hevert, illetve, hogy vélhetően lepisilte a saját autóját.

A férfi ekkor már magánál volt, de elég nehézkesen kommunikált a rendőrökkel, például az életkorára is rosszul emlékezett.

Amikor megkérdezte, hogy mi a probléma, az egyik rendőr azt válaszolta neki: az, hogy az úttesten fekszel, és le van tolva a nadrágod.

Az igazi döbbenet azonban csak ezután következett. Amikor átvizsgálták az autót, előkerült egy rendőrjelvény, és kiderült: a részeg férfi Brian Pesce, a közeli Bordentown Township rendőrfőnöke.

A rendőrök ezen a ponton kikapcsolták a testkamerájukat, és amikor újraindították a felvételt, a hangnemük hallhatóan megváltozott, és ezután már főnöknek szólították Pesce-t. Mivel a férfinek fejsérülése volt, mentőt hívtak hozzá, ami kórházba szállította.

A több mint húsz éve rendőrként dolgozó Pesce ellen összesen öt szabálysértés, köztük ittas vezetés és gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat. A férfit egyelőre szabadságra küldték.

A New York Post azt írja, hogy Pesce 2018 óta rendőrfőnök Bordentown Townshipben. Azután került a posztra, hogy az elődje, Frank Nucera ellen "gyűlölet-bűncselekmények miatt" emeltek vádat, miután az "afroamerikaiat" az Iszlám Állam terroristáihoz hasonlította...