Amerikai tábornok: nem kell több katona a NATO-tagság miatt Svédországba és Finnországba, csak gyakrabban kell beugrani hadgyakorlatra

Nem lesz szükséges további amerikai szárazföldi csapatokat telepíteni Svédországba és Finnországba azután sem, hogy belépnek a NATO-ba - mondta Christopher Cavoli amerikai tábornok helyi idő szerint csütörtökön Washingtonban, az amerikai szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságában tartott meghallgatásán.

Cavoli, akit az amerikai hadsereg európai főparancsnokának jelöltek, a meghallgatáson azt is elmondta, hogy a két skandináv ország várható tagságának következtében több hadgyakorlatot tarthatnak majd ott, és gyakrabban fogják átvezényelni az amerikai katonákat.

Nem sokkal később a Pentagon szóvivője bejelentette, hogy az Egyesült Államok vezetésével június 5. és 17. között Svédországban megtartják a NATO éves Baltops fedőnevű hadgyakorlatát a Balti-tengeren. A gyakorlatokon 14 NATO-tagállam, valamint a szövetségi tagságra pályázó Svédország és Finnország vesz majd részt.

Cavoli szerint a hadsereg figyelme továbbra is Kelet-Európára irányul majd, ahol nagy az aggodalom az esetleges újabb orosz agresszió és az ukrajnai háború továbbterjedése miatt. "A NATO-erők fókusza keletre tolódott, és az ukrajnai konfliktus kimenetelétől függően elképzelhető, hogy egy ideig ez így is marad" - fogalmazott.

Az Egyesült Államok Európában állomásozó katonáinak számát valamivel kevesebb mint 80 ezerről nagyjából 102 ezerre növelték Oroszország február végén indított háborúja óta. A tábornok elmondása szerint ez a csapatnövelés nincs összefüggésben azzal, hogy Svédország és Finnország a múlt héten hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. Cavoli kiemelte, hogy az Egyesült Államok már most is szoros katonai kapcsolatokat ápol a tagságra jelentkező két állammal, és a közös gyakorlatok száma várhatóan növekedni fog.

Európai főparancsnokként Christopher Cavoli szerepe kulcsfontosságú lehet azokban a döntésekben, amelyeket a Pentagon hoz az európai erők esetleges átcsoportosításáról. A védelmi minisztérium tisztségviselők már korábban jelezték, hogy a hagyományosan Németországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában koncentrálódó amerikai katonai jelenlét súlypontjait az új helyzetben más térségekbe, keleti NATO-tagállamokba, például Lengyelországba és a balti államokba helyezhetik, illetve terjeszthetik át.

Szenátusi meghallgatásán Cavoli kitért arra is, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is kínosan ügyelnie kell az egyensúlyra Európában, és csak olyan lépéseket szabad tennie, amelyek nem mérgesítik el a viszonyt még jobban Oroszországgal és nem szítanak szélesebb körű konfliktust. "Nem szabad megijedni azoktól a lépésektől, amelyek megmutatják az erőnket és kiemelik a prioritásainkat, viszont óvatosnak kell lenni abban, hogy ezt ne vigyük túlzásba, és ne hozzunk létre problémát ott, ahol korábban nem volt" - mondta az amerikai tábornok.

(MTI)