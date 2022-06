Külföld :: 2022. június 24. 08:24 ::

Pentagon: Zelenszkijék újabb 450 millió dolláros fegyvercsomagot kapnak Washingtontól

Az Egyesült Államok újabb 450 millió dolláros biztonsági segítséget nyújt Ukrajnának, melynek része több nagy hatótávolságú rakétarendszer is - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) szóvivője.

Kirby, aki egyben a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, is kifejtette: Washington szorosan együttműködik Kijevvel annak érdekében, hogy meghatározzák, mely fegyvertípusok felelnének meg a leginkább az igényeiknek. "Az Egyesült Államok továbbra is segíti Ukrajna védelmét, támogatja szuverenitását és területi integritását" - fogalmazott a szóvivő, aki szerint "az ukrán fegyveres erők bátorsága és elszántsága továbbra is inspirálja a világot." Kirby hozzátette, hogy Amerika elkötelezett amellett, hogy kiálljon Ukrajna mellett, amikor a szabadságáért küzd.

A csomag tartalmáról szólva Todd Breasseale, a Pentagon megbízott sajtófőnöke elmondta, hogy az Egyesült Államok a többi között négy nagy hatótávolságú tüzérségi rakétarendszert, 36 000 darab 105 mm-es lőszert, 18 vontatásra alkalmas taktikai járművet, 1200 gránátvetőt, 2000 gépfegyvert és 18 járőrhajót biztosít Ukrajna számára.

Csütörtökön megérkeztek Ukrajnába az első nagyobb hatótávolságú, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) típusú, precíziós rakétarendszerek - jelentette be Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Twitteren. Üzenetében a tárcavezető köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és amerikai kollégájának, Lloyd Austinnak a "nagy erejű fegyverekért", és "forró nyarat" ígért az "orosz megszállóknak".

Ukrajna reményei szerint ezek a fegyverek segíthetnek megfordítani a hónapok óta tartó háborút. Washington közölte: ígéretet kaptak Kijevtől, hogy ezeket a nagyobb hatótávolságú fegyvereket nem használják orosz területek megtámadására. Amerikai tisztviselők közlése szerint bár a HIMARS precíziós rakétarendszerek fontosak az ukrán erők számára, egyetlen fegyverrendszer sem képes önmagában megváltoztatni a háború kimenetelét.

A csütörtökön bejelentett újabb csomag a 13. alkalom, amikor a Joe Biden amerikai elnök vezette kormány fegyverszállítmányt hagy jóvá Kijev számára. Oroszország Ukrajna elleni háborújának február 24-i kezdete óta az Egyesült Államok 6,1 milliárd dollár értékű úgynevezett biztonsági segítséget juttatott a kelet-európai országnak.

Az újabb segítségnyújtás bejelentése néhány nappal Biden európai útja előtt történt. Az amerikai elnök képviseli ugyanis szombaton az Egyesült Államokat a világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) németországi csúcstalálkozóján, majd jövő héten részt vesz a NATO spanyolországi csúcstalálkozóján.

(MTI)