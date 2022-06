Külföld :: 2022. június 30. 08:05 ::

Harminc évig nincs röpködés egy pedofil néger énekesnek

Harminc év börtönre ítélték szerdán a szexuális zaklatással vádolt és bűnösnek talált, R. Kelly művésznéven ismert R&B énekest az illetékes brooklyni szövetségi büntetőbíróság.

R. Kelly (teljes nevén Robert Sylvester Kelly) egykori popénekest egy esküdtszék tavaly találta bűnösnek kilenc vádpontban, így kiskorúak szexuális kizsákmányolásában, emberrablásban és vesztegetésben. A büntetési tételt azonban csak most határozták meg. A néger tagadta az ellene felhozott vádakat.

Ann Donnelly bírónő ítélethirdetése előtt Kelly áldozatainak ismételten lehetőségük nyílt, hogy beszámoljanak - részben könnyek között - a megpróbáltatásaikról, a szexuális visszaélésekről, a fizikai és szellemi bántalmazásokról. Egyikük azt mondta, hogy a zenésznek "Isten-komplexusa volt", "emberek millióit manipulálta", és "szégyenletes, megmagyarázhatatlan" dolgokat követett el.

"Robert, oly sok embert tettél tönkre" - mondta egy másik áldozat. "Egy erőszakoló vagy, szégyentelen, visszataszító és öntelt" - tette hozzá egy másik nő. Egy negyedik áldozat kijelentette, hogy nem Kelly megbánására van szüksége, mert az egykori sztár láthatóan nem mutatja ennek jelét.

Az ügyészség indítványában legkevesebb 25 év börtönt és 50 ezertől 250 ezer dollárig terjedő pénzbüntetést követelt.



Fotók: Antonio Perez / Chicago Tribune / AP

A Grammy-díjas Kelly ellen, akinek leghíresebb száma az I Believe I Can Fly, 2008-ban kiskorú pornográfia ügyében már folyt eljárás Chicagóban, de felmentették. A zenész 2019 júliusában került börtönbe az újabb vádak miatt. Augusztusban egyébként újabb per indul ellene a szövetségi bíróságon gyermek-pornográfia és igazságszolgáltatás akadályozása miatt. Mindemellett különböző vádak miatt Illinois és Minnesota tagállamokban is felelnie kell a bíróság előtt.

(MTI nyomán)