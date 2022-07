Külföld :: 2022. július 2. 14:30 ::

SANA: civilek sérültek meg egy izraeli rakétacsapás miatt Szíriában

Legalább két civil megsérült és anyagi kár is keletkezett, miután az izraeli hadsereg a Földközi-tenger felől rakétákat lőtt ki, amelyek a szíriai Tartus tartomány déli részén csapódtak be - számolt be szombaton a SANA szíriai állami hírügynökség.

Korábban, június 10-én az izraeli légierő a damaszkuszi repülőteret lőtte. A támadás megrongált két kifutópályát, megszűnt a navigációs világítás, találat érte az irányítótornyot, és károk keletkeztek az egyik terminálépületben. Ezután a szíriai hatóságok kénytelenek voltak ideiglenesen bezárni a repülőteret.

Izrael az elmúlt években már több száz hasonló légicsapást hajtott Szíriában a kormányerők és az Irán támogatását élvező síita szövetségeseik hadállásai ellen, ám az izraeli hadsereg rendszerint nem kommentálja az ezekről szóló híradásokat.

(MTI)