Tízezresre becsülik a vonagló tömeget - van Momentum-, Kétfarkú- és MSZP-kamion is

A 27. Budapest Pride felvonulói délután kettőkor gyülekeznek a Dráva utca sarkánál, majd háromkor indulnak el az útvonalon, amely a Carl Lutz rakparton, a Margit hídon, az id. Antall József rakparton, a Széchenyi rakparton, a Zoltán utcán keresztül vezet egészen a Szabadság térig. Az eseményt Hegedűs Máté, szervező és aktivista nyitja meg 14:45-kor, de beszédek az érkezést követően is elhangzanak. A Szabadság térre érve (amit délután ötre terveznek) felszólalnak többek között a Háttér Társaság és a Kyiv Pride képviselői, valamint a noÁr mozgalom LMBTQ+ ügyekért felelős nagykövete is. A Szabadság téren fellép emellett a hari_drama, a NoÁr és a Bianca-Lujza duo is, az úgynevezett civil faluban pedig olyan szervezetek képviseltetik magukat, mint a Pedagógusok az LMBTQIA+ gyerekekért, a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület - írta a gyülekező kezdetére időzítve a hvg.



Kamionnal is készültek a legprogresszívkedőbb pártok

Egyelőre nincsenek sokan. Több párt is jelen van, a Momentum és az MSZP saját kamionnal. Az Amnesty International delegációja is itt van, több civil szervezet is kezd szivárogni. A hangulat nyugodt, az emberek az árnyékban készülnek a menetre. Ellenőrzés van arendezvény helyszínének mindkét oldalán - erről már 14:40-kor, nem sokkal a hivatalos megnyitó előtt tudósított a zsidó lap.

"Az Apa férfi, az infláció nő" - ez olvasható a Kutyapárt kocsiján, amiről most épp Britney Spears szól.



A Mi Hazánk térvisszafoglalálása még mindig fáj nekik

A Mi Hazánk Mozgalom a tavalyi évhez hasonlóan idén is lefoglalta az Andrássy utat és több budapesti közteret is a Pride felvonulás elől, rendezvényük viszont nem lesz - a változatosság kedvéért a Telex panaszkodását ídéztük, de az összes libsi oránum síránkozik emiatt.



Mindenkinek el kellene menni vonaglani

"Most olyanoknak is ki kellene jönni a Pride-ra, akiknek nincs kötődésük az LMBTQ-hoz és nem kizárólag az LMBTQ-embereknek kellene beszélnie a szabadságukról." - idézi a hvg Steiner Kristófot. A tusványosiaknak azt üzente, hogy “Több a hasonlóság bennünk, mint a különbség, fontos lenne a kommunikáció, ami a mi oldalunkról megvan, kérdés, hogy az övékről is megvan-e.”

Az MSZ teherautójánál elektrosokk helyett Gurmai Zitával riogatnak

legsportosabb ballib politikusról ma is szakadni fog a víz. A zsír valószínűleg marad.

A Margitszigetről kiabáltak át a normalitáspártiak

És onnan próbáltak átkiabálni a menetnek. Néhány tucatnyian voltak, görögtüzekkel. Több kisebb ellentüntetést is bejelentettek, ami már szinte hagyomány a felvonulás napján. Az Andrássy út például, ahova a Mi Hazánk tüntetést jelentett be, teljesen üresen kong épp - írja a 24.



Dobrev jelenlétével és giccses mondásával is csak rontja a színvonalat

A Demokratikus Koalíció (DK) zászlója alatt megláttuk Dobrev Klára európai parlamenti képviselőt, akit meg is kérdezett a 24, miért csatlakozott a menethez.

Szeretni és szeretve lenni állampolgári jog

– mondta, majd hozzátette, amikor csak tudott mindig kijött a felvonulásra, és a jövőben is ezt tervezi. Dobrev szerint a kormánynak nem szabadna beleszólnia abba, hogy ki hogyan éli az életét.



A kutyapártnak is van teherautója, csak korábban nem látszott

A Kétfarkú Kutya Párt logóját formázó jatalmas léggömb is feltűnt a menet élén, úgy tűnik a párt saját teherautóval érkezett, amit a parkból korábban nem lehetett látni.

Rendőrtipp: tízezer fölött lehet a vonulók létszáma

Ahogy elindult a menet, már jobban lehet látni a tényleges létszámot, de megkérdezett a 24 egy rendőrt is, aki az alsó rakpartra vezető egyik lépcsőről jól rálátott a tömegre.

Ő úgy saccolta, hogy tízezer fölött van a létszám.

A Margit hídról molinóval üzentek a propagandavonulás ellen



Sziréna és kalózcsónak

Tizenegy, sötét ruhába öltözött ellentüntetőt sikerült megszámolnunk a Margit híd korlátjánál állva. Ők egy szirénával igyekeznek zajt kelteni, de ezt nem túl nagy hatékonysáaggal teszik, mert a menetben a zene elnyomja a kellemetlen hangot – állapítja meg kaján örömmel a 24.



Gyertek fel, gyertek fel! – kiabalta a tucatnyi dühösnek látszó ellentüntető, de választ nem nagyon kaptak.



A híd túloldalán egy gumicsónakban két ember látható

Pressmann úr, ne gyarmatosítsd Magyarországot

feliratú fekete molinóval, amelyen halálfej is látható.



David Pressmann egy amerikai diplomata, akinek a neve a közelmúltban felmerült mint az USA lehetséges budapeti nagykövete. Nevét a kormánymédia előszeretettel köti össze az úgynevezett „LMBTQ-lobbival”.

Befutott a menet eleje a Szabadság térre

De oda a Kossuth téren és az Amnesty-óriáslufija mellett vezetett az út.



