Moslékzabálásra szólítják fel az "LMTQP+-embereket" és barátaikat az idei riszabulin

Elérte a Tabánt a Budapest Pride idei felvonulása, amelynek ez volt a célállomása. A jelek szerint volt egy kis fennakadás a Szadadság hídnál, ami nem is csoda, hiszen a híd eleve szűkebb, mint a kiskörút, és ez lassította a menet haladását. A helyszínen lévő munkatársaink azt jelentették, hogy a Tabánban szinte mindenhol ülnek, és továbbra is áradnak az emberek. Remek a hangulat, a színpad közelében emberek táncolnak, és Karácsony Gergely főpolgármester is megérkezett - írta korábban lelkendezve a 24, azóta már mennek a beszédek is.



Fotó: Marjai János / 24.hu

A hangulat emelkedett, a kormány kommunikációs kampánya azonban valószínűleg legalább részben elérte a célját, hiszen a pesti rakparton kordonok mögött maroknyi ellentünető volt látható - véli az eddig a négy fal között barlangban élő cikkíró, akinek nem tűnt fel eddig, hogy ez minden évben így szokott lenni. Ők olyan feliratú molinókat mutogattak, mint például: „Állítsuk meg a gyerekek megrontását!” Az ellentüntetők skandálásai között felhangzott a „mocskos buzik”, „mocsok pride”, „tiltsák be őket” és hasonlók. Az ellentüntetők között a helyszínen lévő kollégáink szerint megjelent Budaházy György is, aki a kordon mögül bömbivel kiabált. (Ő is csak annak a kormánynak kedvéért állt ki a vonaglás ellen, amely hosszú évek után most kezdett csak el abból megvalósítani, amit a nemzeti radikálisok régóta követelnek, ideértve többek között a régi Jobbikot, a Mi Hazánkot és Budaházyt magát is... - a szerk.)

„Go home gays!”

– ordították az ellentüntetők a Főván térnél, aztán Budaházy közölte, hogy a téren végeztek. Azt is kijelenettette, hogy az – általa hazafiaknak nevezett – ellentüntetőket a Döbrentei térre küldte, ahol a menet ráfordul a célállomás, a Tabán felé vezető útra.



Fotó: Vincze Miklós / 24.hu

Az elletüntetők között felbukkant Gaudi-Nagy Tamás is, aki a tavaly bejegyzett European Patriots Unite Egyesület elnökségi tagjaként bukkant fel. Ők a hét közepén közleményt adtak ki, amely szerint a „Normalitás és gyermekeink védelmében” címmel demonstrációt tartanak szombaton a Bajcsy Zsilinszky-Andrássy út kereszteződéséhez. Páran a menetből korábban megálltak, és úgy tűnt, hogy az ellentüntetőket hergelték. A szervezők a megálló embereket igyekeztek továbbterelni. A hídról nézve úgy tűnt, hogy a Hotel Gellért és a Gellért-hegy között van egy nagyobb csapat, amely sötét ruhát visel és LMBTQ-ellenes transzparenseket tart fel.



Fotó: Marjai János / 24.hu

A szervezők azt kérték a gyalogos felvonulóktól, hogy ne menjenek a jármű elé, inkább mellette vagy mögötte haladjanak. A tömeg már pár órával az indulás előtt elkezdett gyűlni, és mostanra gyakorlatilag megtelt a gyülekezési helyszín. A Párbeszéd demostrálói egy jókora transzparenssel beálltak a menet elejére. A tömegben a DK aktivistáit is látni lehetett.

A felvonulás elején a belépőket arra kérték, mutassák meg a táskájuk tartalmát, és úgy tűnik nem egednek be semmilyen olyan tárgyat, amely bármi sérülést okozhatna. A Madách tér boltíve alatt időről időre taps és ujjongás hallatszik. A téren Terry Reintke, az Európai Parlament LMBTI Frakcióközi Csoportjának társelnöke szólalt fel, aki többek között arról beszél, hogy ezen a napon Európa-szerte rengetegen függesztik a szemüket Budapestre. Szerinte a konzervatívok sem nézik jó szemmel a szexuális kisebbségek megbélyegzését, amivel a magyar kormány a politikai rendszer korrupt voltáról terelné el a figyelmet.



Fotó: Marjai János / 24.hu

Reintke azt mondta:

Nem lehet tudni, hogy a szexuális kisebbségek mikorra érik el a teljes egyenlőséget, de lesznek majd pillanatok, amikor fontos lesz emlékezni arra, hogy Budapesten ma ilyen erősen kiálltak a joguralom és az emberi méltóság mellett.

A lap helyszíni tudósítói szerint a felvonulásban felbukkant több ellenzéki politikus is, például a párbeszédes Tordai Bence, de láttuk, Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselőt is, aki egy „Mi is magyarok vagyunk” feliratú transzparenst tartott. A tömegben volt az ismert baloldali aktivista, Gyulyás Márton és a szocialista Kunhalmi Ágnes is. A tömegben nagy számmal vonulnak kisgyermekes családok is, de sok hatvan év fölötti résztvevőt is látni a menetben.



Fotó: Trenka Attila / Mandiner

A szervezők az idén a sajtóregisztráció során „Független média” feliratú pride-os passzokat adnak újságíróknak, akik olyan médiumoknál dolgoznak, amelyeknek a tulajdonosi háttere a Pride szervezői szerint átlátható.

Mint írták, ezzel szeretnék segíteni a megmaradt független sajtó munkáját a felvonuláson, illetve így is növelnék a felvonulók biztonságérzetét.



Fotó: Trenka Attila / Mandiner

Történelmi pillanat, felszólítás moslékzabálásra

Lang Györgyi, az esemény házigazdája felkonferálta Hegedűs Mátét, a Pride egyik szervezőjét.

Szerintem történelmi pillanatoknak lehetünk tanúi, hiszen ha jól számolok, több mint harmincezren itt vagytok!

– mondta az aktivista, aki többek között arról beszélt, hogy először tavaly, a transznemű állampolgárok boldogulását ellehetetlenítő törvény elfogadása idején jutott először eszébe, hogy elhagyja az országot. Azt szeretnék elérni, hogy világos legyen, az "LMBTQ-fiatalok" nincsenek egyedül, és van hely a számukra a közösségben.



Fotó: Trenka Attila / Mandiner

Mi egy tettre kész közösség vagyunk, és nem hagyjuk, hogy a kormány tovább szítsa ellenünk a gyűlöletet.

Ezért a részvevőket arra szólította fel, hogy támogasság "LMBTQ-barátaikat", és szavazzanak az ellenzéki összefogás jelöltjeire az országgyűlési választásokon.



Fotó: Trenka Attila / Mandiner

Vladimir Luxuria, az Európai Parlament első transzkreatúra képviselője is felszólalt a Tabánban, ő közvetlenül Orbán miniszterelnöknek címezve az beszédét azt mondta:

Nem akarjuk a heteroszexuális fiatalokat meleggé vagy transzneművé tenni. Hanem azt akarjuk, hogy a gyermekek ne váljanak gyűlölettel teli felnőttekké.

Hegedűs Emmett transztévképzetes középiskolás, aki a Pride-ot szervező Hegedűs Máté öccse, a színpadon arról beszélt: tizenkét évesen jött rá, hogy transznemű, és sokáig azt gondolta, hogy nem ez normális. Tizenöt évesen aztán, amikor felismerte, hogy segítségre van szüksége, beköltözött egy mentális rehabilitációs központba, és mire kijött, a Fidesz megszavazta a transzneműeket megbélyegző törvényt.

16 évesen nem azzal kellett volna törődnöm, hogy kimegyek tüntetni, mert a kormány nem akarja elismerni, hogy vagyok

– fogalmazott a fiatalember.

(Sneider-díjas fogalmazás - a szerk.) azt mondta: „Nem akarják, hogy helyet követeljünk magunknak. Nem akarják, hogy kiálljunk magunkért, és kiálljunk egymásért. Furcsák vagyunk nekik, mert mi nem ők vagyunk, mi mások vagyunk” Szél Bernadett független országgyűlési képviselő a kormányról és az "LMBTQ-közösségeket megbélyegző" törvénykezésrőlazt mondta: „Nem akarják, hogy helyet követeljünk magunknak. Nem akarják, hogy kiálljunk magunkért, és kiálljunk egymásért. Furcsák vagyunk nekik, mert mi nem ők vagyunk, mi mások vagyunk”

Szerinte ma úgy tűnik, hogy aki mer önmaga lenni, az veszélyes az aktuális hatalomra. Ők azok, akik mernek mást gondolni a világról, mernek kérdéseket föltenni, kiállni, leleplezni a hazugságokat és harcolni.

Az elnyomó hatalomra a legnagyobb fenyegetést a szabad, önmagukkal és másokkal békében lévő emberek jelentik. A szabad és az egyenlő társadalom, az elnyomó hatalom legnagyobb ellenfele

– mondta beszédében Szél Bernadett.

Frissítés: Kari Geri céltábla akar lenni

A menet célállomásán Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, azért vesz részt a rendezvényen, mert nem bírja elviselni azt a politikát, "ami nap mint nap egyre gonoszabbá akarja tenni (...) az embereket". Hozzátette, emellett ezt azért is kötelességének érzi, mert a sokszínű, befogadó Budapest "szolgálója" és amikor valakit bántanak az országban, akkor ő akar lenni az emberek helyett a pajzs, a céltábla.

"Heteró vagyok, a többséghez tartozom, de tudom azt, hogy a többséghez tartozni nem privilégium, nem hatalom, amivel vissza kell élnünk. A többséghez tartozni felelősség, hogy mindaz, ami nekem megadatott, mindenki másnak is megadatott legyen ebben a városban és ebben a hazában" - fogalmazott.

Azt hazudta, keresztényként tudja, hogy mindannyian a Teremtő képére lettünk teremtve. "Bár nem vagyunk egyformák, egyenlők igen" - mondta fel korunk álvallásának fő tételét, hozzátéve: "amíg nem vagyunk mindannyian szabadok, addig egyikünk sem szabad".

A menetben egy nagy szivárványos zászlót vittek, de sok résztvevőnél is voltak ilyen lobogók. A tömegben az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum zászlóit is lehetett látni. Több politikus is megjelent, köztük Kunhalmi Ágnes (MSZP), valamint Szabó Tímea és Tordai Bence (Párbeszéd). Amikor a menet eleje a Tabánba ért, a vége még a Fővám téren volt - írja az MTI.

