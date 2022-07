Külföld :: 2022. július 31. 18:44 ::

Ursula még mindig Orbán "nem is úgy gondoltam" beszédén rugózik

A faji alapon történő megkülönböztetés lábbal tiprása azoknak az értékeknek, amelyeket nemzetközi szerződések is rögzítenek, beleértve az ENSZ Emberi Jogi Chartáját, az Emberi Jogok Európai Egyezményét és az Alapvető Jogok Európai Chartáját – hangoztatta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Orbán Viktor tusnádfürdői beszédével kapcsolatban az Aktuality.sk szlovák lapnak adott interjújában, melyet a Népszava szemlézett igazi faji szenvedéllyel.

Mint az EB-elnök hozzátette, „ezek az értékek egyetemesek és nem képezik vita tárgyát. Mindannyian vállaltuk, hogy fenntartjuk és megvédjük őket.” Von der Leyen szerint az Európai Unió az egyenlőségre, a toleranciára, a méltányosságra és az igazságosságra épül.



Von der Leyenová és Caputová egy idén márciusi találkozójuk alkalmával - illusztráció (kép: David Istok/Aktuality.sk)

Azt is közölte ugyanakkor a bizottsági elnök, hogy bizakodó a demokrácia és Európa jövőjét illetően. „A COVID-válság és most az orosz agressziós háborúra adott válaszunk bebizonyított egy nagyon fontos dolgot: a demokráciák és Európa jól teljesít.” Mint mondta, a Bizottság nagy figyelmet fordít a tagállamok jogállamiságára az éves jogállamisági jelentéseink révén, amelyek például az intézmények működését, a média szabadságát, a korrupció elleni küzdelmet vizsgálják. „Idén először minden tagállam számára ajánlásokat fogalmaztunk meg a javítás módjairól. Szükség esetén pedig a Bizottság rendelkezésére álló valamennyi uniós jogi eszközt igénybe vesszük a jogállamiság betartásának biztosítása érdekében.”

Az Európai Parlament főbb frakciói egyébként közös nyilatkozatot is adtak ki, amelyben azt is szorgalmazzák, hogy továbbra is tartsák vissza az uniós forrásokat Magyarországtól. A főbb képviselőcsoportok vezetőit tömörítő Elnökök Konferenciája „megbocsáthatatlannak” nevezte a magyar miniszterelnök tusnádfürdői, a rasszizmusról és Európáról szóló megnyilatkozásait, írta a Politico. „Határozottan elítéljük Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi, nyíltan rasszista nyilatkozatát arról, hogy nem akarunk kevert fajú népekké válni. Társadalmainkban nincs helye a rasszizmusnak, a diszkriminációnak és a gyűlöletbeszédnek” – áll a dörgedelmes nyilatkozatban.