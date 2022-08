Külföld, Cigánybűnözés :: 2022. augusztus 2. 13:08 ::

Strassburgi problémák: "a faji felsőbbrendűségen alapuló cigányellenesség változatos és alattomos formákban nyilvánul meg"

"A cigányellenesség a rasszizmus sajátos formája, a faji felsőbbrendűségen alapuló ideológia, amely változatos és alattomos formákban nyilvánul meg napjainkban is Európa számos részén" - hívta fel a figyelmet Marija Pejcinovic Buric, az Európa Tanács (ET) főtitkára (aki ezek szerint soha nem látott - és szagolt - még cigányt testközelből) a "roma holokauszt" európai emléknapja alkalmából közzétett sajtóközleményében.



Komoly tévedésben van a hölgy: a cigányellenesség elsősorban nem faji felsőbbrendűségen, hanem több évszázados tapasztalaton alapul

"1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra több mint háromezer romát, főként gyermekeket és nőket gyilkoltak meg a nácik az auschwitzi haláltáborban. Ez a szörnyű esemény központi szerepet játszik a roma holokauszt történetében, amelyben a gyűlölet, a kizsákmányolás és a megbélyegzés mérföldkövek voltak a tömeggyilkossághoz vezető úton. Az emlékezés alapvető fontosságú, ahhoz hogy ilyen bűncselekmények ne ismétlődhessenek meg" - hangsúlyozta a strassburgi sóhivatal főtitkára.

Kiemelte: az Európa Tanács továbbra is elkötelezett és aktív a diszkrimináció, a rasszizmus és a cigányellenesség elleni küzdelemben. Idén májusban a szervezet tagállamai elfogadták a "gyűlöletbeszéd" elleni küzdelemről szóló ajánlást, amely útmutatást nyújt a tagállami hatóságoknak, hogy miként vezethetnek be átfogó intézkedéseket ellene.

Mint hangsúlyozta, az ET programok segítségével erősíti a "romák történelmének és kultúrájának" bevonását az iskolai tananyagokba. Ez fontos ahhoz, hogy az iskolákban a fiatalok számára tényeken alapuló történelmet tanítsanak - emelte ki a horvát politikus.

"Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a roma emberek megkapják azt a tiszteletet és méltóságot, amely mindenkit megillet, most is és a jövőben is" - emelte ki Marija Pejcinovic Buric.

