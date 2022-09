Ukrajna first ladyje, Olena Zelenszka azt mondta, hogy míg az ukrajnai háború gazdasági hatása keményen érinti a szövetségeseket, addig a britek a pennyket számolják, míg az ukránok "áldozatokat számolnak".

Megértem, hogy a helyzet nagyon nehéz, de hadd emlékeztessek arra, hogy a Covid-19 járvány idején – és ez még mindig velünk van –, amikor áremelkedések voltak, az Ukrajnát is érintette. Nálunk is emelkednek az árak. De emellett a mi embereinket meg is ölik. Tehát amikor önök elkezdik számolni a filléreket a bankszámlájukon vagy a zsebükben, mi is ugyanezt tesszük, és számoljuk az áldozatainkat.