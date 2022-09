Az utóbbi hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Királyság az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna egyik leglelkesebb támogatója mind pénzügyi és katonai segítségnyújtás, mind retorika szintjén. Boris Johnson leköszönő brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek megfelelően rendszeresen mondanak szépeket egymásról – írja a Telex.

Ezúttal előbb Zelenszkij írt egy vendégcikket a Mail on Sundaybe, illetve a Sunday Timesnak is beszélt arról, hogy Johnson igaz barát, hálás a támogatásáért, és reméli, hogy az utódjával is megmarad a közeli kapcsolat. Ezután Johnson megköszönte kollégája kedves szavait, és újra elmondta , hogy az Ukrajnának és az ukránoknak nyújtott brit támogatás rendíthetetlen.